Kollisionen mit Sachschäden

Hemer. Mehrere Unfälle mit Sachschäden verzeichnete die Polizei am Wochenende. Am Samstag gegen 12.28 Uhr befuhr eine 25-Jährige aus Hemer mit ihrem Pkw die Europastraße und wollte nach links in die Englandstraße abbiegen, hierbei übersah sie den entgegenkommenden Pkw eines 44-Jährigen aus Hemer. Beim Zusammenstoß entstand ein Schaden von 3000 Euro.

Gegen 16.10 Uhr radelte ein 47-Jähriger aus Menden mit seinem Rennrad auf der Märkischen Straße in Fahrtrichtung Menden. Ein 62-jähriger Hemeraner wollte vor dem Radfahrer rechts in die Hauseinfahrt Märkische Straße 103 abbiegen. Es kam zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen. Der Radfahrer blieb zum Glück unverletzt. Es entstand Sachschaden am Pkw.