Kollision mit Verkehrsinsel

Hemer. Am Wochenende haben sich mehrere Verkehrsunfälle ereignet.

Gleich mehrere Verkehrsunfälle haben sich am Wochenende im Hemeraner Stadtgebiet ereignet. Laut Mitteilung der Polizei kollidierte in der Nacht zum Sonntag gegen 2.40 Uhr ein 18-jähriger Autofahrer an der Hauptstraße aufgrund eines Fahrfehlers mit einer Verkehrsinsel. Dadurch entstand ein Sachschaden an dem Pkw und mehreren Verkehrszeichen in Höhe von etwa 10.000 Euro.

Bereits am Freitag übersah ein Autofahrer aus Nachrodt beim Einbiegen an der Kreuzung Hönnetalstraße und Auf dem Hohenstein gegen 14.40 Uhr einen vorfahrtsberechtigten Pkw aus Hemer. Es entstand ein Schaden an beiden Fahrzeugen in Höhe von etwa 5500 Euro. An der Steinert bemerkte am Samstag um 21.10 Uhr eine 21-jährige Pkw-Fahrerin aus Hemer zu spät, dass das Fahrzeug vor ihr verkehrsbedingt abbremste. Sie fuhr auf den Wagen auf, die Schadenshöhe beträgt etwa 400 Euro. Am Freitag gegen 14.35 Uhr am Stübecker Weg berührten sich zwei Pkw, dabei wurde ein Spiegel beschädigt. Einer der Beteiligten entfernte sich, ohne eine Schadensregulierung einzuleiten. Auch an der Parkstraße 91 wurde in der Nacht zum Sonntag ein geparktes Auto beschädigt, der Verursacher flüchtete.