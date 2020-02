Schützen Königsball in Deilinghofen

Deilinghofen. Der Königsball des Bürgerschützenvereins Deilinghofen findet am Samstag, 29. Februar, ab 19.30 Uhr in der Gaststätte Ess-pri zu Ehren des Königspaares Bodo und Korinna Schweikard statt. Thomas Weber übernimmt an diesem Abend den musikalischen Part. Der Vorstand bittet um zahlreiches Erscheinen der Schützenschwestern und Schützenbrüder.