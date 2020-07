Kinderführung durch den Klostergarten Oelinghausen

Hemer/Arnsberg. In Museen und Theatern gibt es mehr und mehr Veranstaltungen, die sich speziell auch an ein junges Publikum richten. In diesem Sinne bietet Gundula Hümmeke vom Freundeskreis Oelinghausen Führungen für Kinder im Oelinghauser Klostergarten an. Die Kinderführungen ab etwa fünf Jahren finden am Sonntag, 26., und Mittwoch, 29. Juli, jeweils 15 Uhr im Klostergarten Oelinghausen neben der Kirche statt.

In spielerischer Form gibt es in dem derzeit prächtig blühenden Garten viel Interessantes und Wissenswertes zu entdecken, so die Mitteilung des Klosters. Die Kinder haben meist schon erfahren, dass Salbeibonbons bei Halsweh, Fencheltee bei Bauchweh und Thymian bei Husten gut tut.

Mithilfe großformatiger Fotos geht es auf Entdeckungstour im Garten und die kleinen Besucher erfahren vieles über deren Heilkräfte. Es gibt auch einen kleinen Ausflug in die Zeit der Burgen und Ritter, also in das Mittelalter. Die Kinder können verschiedene Tees selbst probieren und erfahren dabei, dass z.B. Pfefferminztee, aufgebrüht mit frischen Blättern, um vieles besser schmeckt.

Ein Kostenbeitrag von 4 Euro für Kind und Begleitperson wird erbeten. Eine Anmeldung mit Name und Adresse ist erforderlich unter 02932/33113 oder E-Mail: whuemmeke@t-online.de.