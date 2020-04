Corona-Krise Keine Osterfeuer in der Felsenmeerstadt

Hemer. Mit einem Schreiben vom 7. April erinnert das NRW-Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz an das Verbot von Osterfeuern in diesem Jahr. Somit dürfen aufgrund der Verordnung zum Schutz vor Neuinfizierungen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 auch in Hemer keine Osterfeuer abgebrannt werden. Politik und Verwaltung bitten um Verständnis und bedanken sich bei den Bürgern für das disziplinierte Einhalten der aktuellen Verhaltensregeln. Alle Vereine haben ihre geplanten Osterfeuer als Brauchtumsveranstaltungen bereits abgesagt. Die private Verbrennung von Gartenabfällen ist ohnehin verboten.