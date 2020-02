Keine App für Leistungen der Hemeraner Verwaltung

Gleich zwei Vorstöße der FDP zur Digitalisierung wurden in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses auf Empfehlung der Verwaltung mit großer Mehrheit abgelehnt. Zum einen handelte es sich um eine digitale Bürgersprechstunde und zum anderen um den Einsatz von nativen Apps bei der Stadtverwaltung. Die Stadt konzentriert sich stattdessen darauf, die eigene Internetseite bei den Bürgern zu etablieren.

Einheitliche Lösung für vieleKommunen aus Südwestfalen

„Da geht es ja auch um Zukunftsvisionen“, verteidigte FDP-Fraktionsvorsitzender Arne-Hermann Stopsack die Vorschläge aus seiner Fraktion. Er wolle eine Stadt, die digital zusammenwächst. Im ersten Schritt soll laut dem FDP-Antrag eine „Abfall-App“ mit einsehbaren Daten und Push-Nachrichten über die Dienstleistungen der Stadt zum Thema Entsorgung entwickelt werden. Und irgendwann könne der Bürger viele andere städtische Leistungen mit der Hemer-App abrufen, zum Beispiel Eintrittskarten für den Sauerlandpark kaufen, das Mensa-Essen in den Schulen bestellen oder in der Bibliothek Bücher ausleihen.

Die Richtung, die die Stadt einschlagen will, ist jedoch eine andere. „Wie wollen keine Insellösung“, erklärte Kämmerer Sven Frohwein, der auch für das Thema Digitalisierung zuständig ist. Damit meint er, dass Hemer die Serviceportal-Lösung im Verband mit der Südwestfalen IT (SIT) weiterverfolgen will. Laut der Vorlage zum Antrag können knapp 60 Dienstleistungen aus verschiedenen Lebenslagen auf der Homepage der Stadt abgerufen werden. Würde ein Bürger der Stadt Hemer in eine andere Stadt ziehen, die ebenfalls mit der SIT-Lösung arbeitet, würde er das gleiche Format wiederfinden. Ziel ist laut der Vorlage, im SIT-Verband gemeinsam und arbeitsteilig Lösungen für die digitale Verwaltung zu finden. Dies sei dann auch wirtschaftlich vertretbar.

Kritik am Digitalisierungsprozess der Stadt kam aus Reihen der CDU. Der Prozess gehe, so Wolfgang Römer, zu langsam voran. „Es werden zwar schon einige Leistungen angeboten, im Gespräch waren aber doch 550“, erklärte er. Weiterhin kritisierte er, dass es an Personal für die Digitalisierung fehle. Vor allem die Stelle einer IT-Fachkraft sei schon lange ausgeschrieben, werde aber nicht besetzt. „Wie lange soll das denn hier noch dauern?“, so die rhetorische Frage von Römer.

Als seiner Ansicht nach gelungenes Beispiel hob er die Lösung der Bezirksregierung Arnsberg hervor: Dort kann ein Mitarbeiter für agile Verwaltung sowie Digitalisierungs- und Innovationsmanagement unabhängig von Verwaltungs-Hierarchien an innovativen Ideen arbeiten. „Die Verwaltung muss auch daran arbeiten, als Arbeitgeber attraktiv zu sein“, so Römer.

Zudem bezeichnete er das durch die SIT entwickelte Serviceportal ebenfalls als „Insellösung“ – eben für die teilnehmenden Kommunen aus Südwestfalen. Sven Frohwein reagierte darauf: „Im Moment bestimmt der Markt, wie schnell die Digitalisierung voranschreitet.“

Sprechstunde über Skype fandbei Bürgern keinen Anklang

Beim zweiten Anliegen der FDP handelt es sich um die digitale Bürgersprechstunde. Dabei sollen Bürger zu bestimmten Zeiten über das Smartphone oder dem Computer mit dem Bürgermeister, den Dezernenten oder Fachdienstleistern Kontakt aufnehmen können. Eine „Online-Sprechstunde“ mit Bürgermeister Michael Heilmann über den Kommunikationsdienst Skype hat die Stadt allerdings schon im November ausprobiert. Laut der Vorlage der Verwaltung zeigten die Bürger wenig Interesse. Ein zweiter und letzter Versuch für die Skype-Sprechstunde sei für März geplant.