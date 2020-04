Kein Vor und kein Zurück für Langholztransporter

Deilinghofen. 25 Meter langes Fahrzeug bemerkt Sperrung zu spät und fährt in die Baustelle. Nach einer halben Stunde Millimeterarbeit ist der Spuk vorbei.

Im ersten Augenblick kein Vor und Zurück gab es am Mittwochmittag für einen Langholztransporter am Brockhauser Weg in Deilinghofen. Die Sperrung für den Haltestellen-Umbau an der Deilinghofer Schule wurde dem LKW-Fahrer Michael Huth zum Verhängnis. Vor kurz vor der eigentlichen Baustelle musste Huth der Beschilderung entnehmen, dass ein Passieren nicht möglich war. Mit einer Länge von 25 Meter gab es für den LKW von der Plettenberger Holztransportfirma Winfried Deimel keine Möglichkeit rückwärts bis nach Brockhausen zu fahren, geschweige denn zu wenden.

In dieser Situation hieß es Ruhe bewahren. Die zwei Mitarbeiter der ausführenden Baufirma UKA überlegten gemeinsam mit dem LKW-Fahrer, was zu tun war. Erst einmal standen die eigentlichen Bauarbeiten still. Es wurde gemessen und geschaut, wie der 44-Tonner durch die 50 Meter lange Baustelle manövriert werden konnte. Mit dem tatkräftigen Einsatz der Bauarbeiter und dem Geschick des Fahrers war dann nach etwa einer halben Stunde und Millimeterarbeit der Spuk vorbei. Und der Langholztransporter, der aus dem Wald bei Brockhausen gekommen war, konnte seine Fahrt zum Sägewerk Kirchhoff fortsetzen.

Die Wälder rund um Brockhausen sind voll mit Holz, was derzeit abgefahren wird, scheinbar ein Umstand, der bei der Planung der Vollsperrung in Vergessenheit geraten war, sind die anderen Abfuhrwege in Brockhausen doch Anliegerstraßen beziehungsweise gewichtsbeschränkte Straßen.