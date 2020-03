Kein Osterfeuer der Deilinghofer Schützen

Deilinghofen. Aufgrund der Corona-Krise sagt der BSV Deilinghofen das Osterfeuer ab.

Der BSV Deilinghofen und die Freiwillige Feuerwehr, Löschzug Deilinghofen, müssen mit Bedauern mitteilen, dass es in Deilinghofen in diesem Jahr 2020 kein traditionelles Osterfeuer am Schützenheim geben wird. Dies beruht zum einen auf der Beschlusslage der Landesregierung, als auch auf der eigenen Verantwortung zur Reduzierung sozialer Kontakte auf ein Mindestmaß, um die Risiken der Gesundheitsgefährdung durch das Coronavirus einzudämmen.