Kein fantastischer Tag und kein Festival im Sauerlandpark

Hemer. Der Sauerlandpark sagt die Veranstaltungen bis Ende Juni ab. Die Großkonzerte sollen 2021 nachgeholt werden.

Es wird ein trauriges Veranstaltungsjahr: Jetzt hat auch der Sauerlandpark seine Veranstaltungen bis Ende Juni offiziell abgesagt. Dazu zählen so beliebte Feste wie der „Fantastische Tag“, „Garten und Ambiente“, Route 46“, das Hüpfburgenfest und das große Geburtstagsfest zum Zehnjährigen. Die für Ende August geplanten Konzerte sollen 2021 nachgeholt werden.

„Es macht keinen Sinn aufgrund der Gesamtsituation länger abzuwarten. Deshalb haben wir gemeinsam mit unseren Partnern schweren Herzens entschieden, die Veranstaltungen nicht durchzuführen“, sagt Park-Geschäftsführer Thomas Bielawski. Die für Juni geplanten Geburtstagsveranstaltungen werden, vorbehaltlich auch einer Absprache mit den beteiligten Kirchengemeinden für das „Paradiesunddas-Revival“, ins kommende Jahr verschoben. „Wir sind bei der Umsetzung auf das Zusammenspiel so unglaublich vieler Gruppen angewiesen, die in den letzten Wochen nicht gemeinsam planen oder etwas hätten einstudieren können. Genau darauf kommt es aber an“, so Bielawski .

Auch Gewinnspiel wird verschoben

In diesem Zusammenhang wird auch die Auflösung des Dauerkartengewinnspiels „DauerkartenGlück“, bei dem es als Hauptpreis einen Renault Clio zu gewinnen gibt, verschoben. Hierzu wird der Park in den kommenden Tagen Details bekannt geben.

Der elefantastische Tag Sauerlandpark Hemer Foto: Wolfgang Meutsch / IKZ

Viele Menschen aus der gesamten Region Südwestfalen haben sich insbesondere auch auf die Open-Air-Konzerte Ende August im Sauerlandpark gefreut. In Anbetracht der erwarteten Besucherzahl der Events werden auch sie aufgrund des bis zum 31. August geltenden Veranstaltungsverbotes nicht zum geplanten Zeitpunkt stattfinden können. „Wir sind gerade mit allen beteiligten Künstlern und ihren Managements in intensiven und guten Gesprächen, um neue Termine im kommenden Jahr zu finden. Dieser Prozess wird zeitnah abgeschlossen sein“, betont Bielawski. Sobald die neuen Termine feststehen, wird sich der Park ebenso an die Öffentlichkeit wenden. „Karten behalten ihre Gültigkeit, niemand hat ein Risiko. Gibt es die Termine, kann sich jeder überlegen, ob er sein Ticket dafür nutzt oder einen anderen Weg wählt.“

Neue Termine stehen für das am 23. April geplante Rudelsingen im Alten Casino und eine vom Sauerlandpark, im Auftrag des Kulturbüros, durchgeführte Veranstaltung mit Daniel Kebekus im Jugend- und Kulturzentrum am Park fest. Das Rudelsingen wird auf Samstag, 21. November, im Alten Casino verlegt. Der neue Termin für David Kebekus ist Donnerstag, 21. Januar, – verlegt vom 29. April.

Öffnungstermin istweiter ungewiss

Ob Naturfreunde noch die üppige Tulpenblüte im Park erleben können, bleibt weiter ungewiss. Bis mindestens zum 3. Mai bleibt das Gelände für die Öffentlichkeit geschlossen. Der Park gehört per Definition nicht zur Gruppe so genannter „Botanischer Gärten“, sondern ist eine Freizeiteinrichtung, die per Verordnung des Landes Nordrhein-Westfalens auch weiterhin ihre Tore nicht öffnen darf.

„Die Gesundheit unserer Gäste steht im Mittelpunkt unseres Denkens. Für uns geht es dabei insbesondere um die Frage, wie wir mit unseren Spielplätzen umgehen. Derzeit sind alle öffentlichen Spielplätze geschlossen, das gilt auch für uns. Deshalb hoffen wir, sobald Spielorte für die Kleinsten freigegeben werden, auch den Sauerlandpark insgesamt wieder öffnen zu können. Dabei stehen Hygienefragen besonders im Fokus“, erklärt Geschäftsführer Thomas Bielawski.

Kompensation für dieDauerkartenbesitzer

Bis zum Bekanntwerden eines Wiedereröffnungs-Termins will der Sauerlandpark auch abwarten, bevor er allen Käuferinnen und Käufern von Dauerkarten für die laufende Saison ein Kompensationsangebot für die Zeit machen wird, in denen sie mit ihren Familien den Park nicht genießen konnten. „Wir sollten erst final wissen, über welchen Schließungszeitraum wir reden. Dann sind Art und Umfang eines Ausgleichs einfacher definierbar“, so Bielawski.

Gleichzeitig sei es für alle Mitarbeiter in diesen Tagen wunderbar zu erfahren, dass so viele Gäste den Park vermissten. „Das ist für uns das schönste Geschenk im Geburtstagsjahr. Unser Team pflegt das Gelände mit genauso viel Engagement und Liebe zum Detail wie in jedem anderen Frühjahr auch. Wenn unsere Gäste zurückkehren dürfen, werden sie einen wunderschönen Park erleben können!“, teilt die Sauerlandpark GmbH mit.