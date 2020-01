Foto: Michael May / IKZ Michael May

Deilinghofen. Die Polizei ermittelt gegen fünf junge Männer in Deilinghofen.

Jugendliche mit Waffen auf dem Schulhof

Eine bewaffnete Gruppe junger Männer hat am Freitag in Deilinghofen für Aufsehen gesorgt. Anwohner alarmierten die Polizei gegen 22.50 Uhr über die Gruppe junger Erwachsener auf dem Schulhof der Grundschule Deilinghofen. Eine der Personen sollte eine Waffe dabei haben. Die Polizei fand in der Nähe an der Hönnetalstraße eine fünfköpfige Gruppe junger Männer im Alter zwischen 17 und 22 Jahren, auf die die Beschreibung zutraf. Ein 19-Jähriger trug ein Schulterholster. Er hatte kurz zuvor neben einer Mülltonne auf dem Boden gekniet. Dort fanden die Polizeibeamten eine Schreckschusspistole.

Bei der Durchsuchung der anderen Personen kamen ein Einhandmesser und ein Joint ans Tageslicht. Die Polizei stellte die Schreckschusswaffe sicher und schrieb Anzeigen wegen Verstößen gegen Waffen- und Betäubungsmittelgesetze.