Ist der Wolf eine Gefahr für die Region?

Hemer. Der Wolf ist nicht wirklich in Deutschland verbreitet und steht unter Artenschutz. Trotzdem haben einige der Tiere vor allem im Osten und im Norden der Bundesrepublik ihr Revier. Laut aktuellen Zahlen der Dokumentations- und Beratungsstelle des Bundes zum Thema Wolf (DBBW) haben sich im Monitoringjahr 2018/19 insgesamt 89 Rudel in Deutschland niedergelassen. Auch im Märkischen Kreis gab es in Kierspe und Meinerzhagen erste Wolfssichtungen. Um dem Thema zu begegnen, hat die Grüne Alternative Hemer (GAH) am Montagabend den Luchs- und Wolfsexperten Ralf Scholz zu einem Vortrag mit Diskussion in das Alte Amtshaus eingeladen. Für den Nabu-Experten gehört der Wolf in das Ökosystem des Waldes. Damit stieß er aber bei Teilen des Publikums auf Skepsis.

„Der Wolf ist der Säuberer der Wälder, der vor allem alte und kranke Tiere erwischt“, erklärt Ralf Scholz die Funktion des Raubtieres im Ökosystem. Vor allem Rotwild gehöre zu seinen Nahrungsquellen. Dass teilweise die Populationen von Rehen Überhand nehmen, habe seiner Auffassung nach auch mit fehlenden natürlichen Feinden wie dem Wolf zu tun.

Menschenscheu aber auch in der Nähe von Ansiedlungen

Allerdings sorge der Wolf natürlich auch deswegen für Missfallen, weil er keinen Unterschied zwischen Nutztieren und Wildtieren sieht. „Der Wolf jagt das, was für ihn eine leichte Beute ist. Mit einem angepflocktes Schaf, das nur mit einem niedrigen Zaun geschützt ist, hat er weniger Probleme“, zeigt Scholz die andere Seite des geschützten Wildtiers auf. Einen hundertprozentigen Schutz der Nutztiere gebe es auch mit durchgängiger Umzäunung oder Herdenschutzhunden nicht.

Gegenüber dem Menschen trete der Wolf allerdings sehr scheu auf. Obwohl sie sich in manchen Dörfern einen Lebensraum teilen, gehe der Wolf dem Menschen aus dem Weg. Dies machte der Wolfsexperte auch mithilfe von Fotos einer stationären Kamera deutlich. Darauf ist zu erkennen, dass ein Wanderweg am Vormittag und Nachmittag von Menschen besucht wird, aber erst in der Nacht gegen 23 Uhr von einem Wolf. „Wenn man überhaupt einem Wolf über dem Weg läuft, ist das ein streifender Wolf, der nicht weiß, wo er ist“, erklärt Scholz.

Ein weiterer Punkt, der laut Scholz für die eher geringe Gefahr des Wolfes für Menschen steht, sind die Opferzahlen durch das Raubtier. „Seit 1950 gab es in Europa neun Todesfälle durch den Wolf. Vier davon aufgrund von Tollwut und fünf durch angefütterte Hunde“, sagt Scholz. Wölfe, die von Menschen gefüttert werden, verlieren die Scheu. Deswegen rät er dringend dazu, dies zu unterlassen.

Junger Wolf 1500 Kilometer auf Wanderschaft

Dass der Wolf sich auch in NRW oder gar in Hemer ansiedele, kann Ralf Scholz nicht ausschließen. Ein junger Wolf, der ein Jagdrevier sucht, könne durchschnittlich 75 Kilometer am Tag durch die Landschaften streifen. Untersuchungen des Bundesamtes für Umwelt zum Wanderverhalten des Wolfes haben aufgezeigt, dass ein Jungwolf nach einer gewissen Zeit gerne mal in einem 1500 Kilometer entfernten Gebiet zu finden ist. Zwei belegte standorttreue Wölfinnen gebe es in der Nähe von Schermbeck und im Bereich des Truppenübungsplatzes Senne.

Wölfe seien gerne da, wo wenig Menschen, viel Wild und keine Straßen sind. Je nach Wildvorkommen ist ihr Revier zwischen 49 und 375 Quadratkilometer groß. Dieses Gebiet verlassen sie auch in der Regel nicht. Es sei zudem unwahrscheinlich, dass fremde Wölfe das Revier eines anderen betreten.

Scholz verdeutlichte in seinem Vortrag, dass ein Leben mit dem Wolf mit etwas Anpassung möglich und sinnvoll sei. Um Nutztiere zu schützen, müsse man aber Schutzzäune aufbauen und die Tiere mit Herdenschutzhunden schützen.

Contra gab ihm in der nachfolgenden Diskussion der Schäfer Thomas Golz aus Oestrich. „Ein Herdenschutzhund kostet 2000 Euro im Jahr. Um dies zu finanzieren, muss ich also 150 Schafe zusätzlich halten“, gab er einen Überblick über seine Situation. Zudem sei es vor allem in den Bergen schwierig, wirkungsvolle Schutzzäune aufzubauen, da es dort durch Erhöhungen viele Überspringmöglichkeiten gebe. Ein Leben mit dem Wolf sei nur unter der Bedingung möglich, dass problematische Tiere auch „entnommen“, also getötet, werden könnten. Das ist aber aufgrund des Naturschutzes nicht erlaubt. Ein älterer Herr aus dem Publikum unterstützte sein Argument: „Wir können doch nicht alles einzäunen.“

Insgesamt waren die rund 30 Besucher des Vortrags dem Wolf gegenüber eher positiv eingestellt. „Von Wildschweinen geht eine viel größere Gefahr aus“, zog eine Frau aus dem Publikum den Vergleich zu heimischen Wildtieren.