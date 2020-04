Isolierter Stationstrakt für Corona-Patienten

Hemer. Die Paracelsus-Klinik hat ihren Betrieb auf die Krisensituation angepasst. Fünf Corona-Patienten sind in stationärer Behandlung.

Die Paracelsus Klinik Hemer hat sich in den vergangenen Wochen aktiv auf den Zulauf von Covid-19-Patienten vorbereitet und ihre innerklinischen Abläufe darauf abgestimmt, wie die Klinik in einer Pressemitteilung bekannt gibt. Mittlerweile wurden die ersten Patienten mit Covid-19 stationär aufgenommen und erfolgreich behandelt. Von 55 Corona-Verdachtsfällen befinden sich fünf Infizierte bisher in stationärer Behandlung, acht Patienten wurden ambulant versorgt.

Der Klinikleitung ist es wichtig zu betonen, dass die stationäre und ambulante Notfallbehandlung weiterhin gewährleistet ist. Die zentrale Aufnahme ist rund um die Uhr geöffnet, planbare Eingriffe werden aber zunächst verschoben. Bereits bei Eintritt in die Klinik werden die Patienten ärztlich untersucht, um eine erste Verdachtsdiagnose zu stellen und den Verdacht auf eine Corona-Infektion auszuschließen.

Fünf stationär behandelte Corona-Patienten in der Klinik

Im engen Austausch mit dem Zentralinstitut für Hygiene der Paracelsus Kliniken wurden Sicherheitsmaßnahmen ergriffen, um das Ansteckungsrisiko für Patienten und Mitarbeiter zu minimieren und eine Ausbreitung und Verschleppen von Viren zu vermeiden. Hinweisschilder zur Händedesinfektion, Abstandsregelungen sowie Schutzkleidung und das Tragen eines Mundschutzes für alle Mitarbeiter sind nur einige der Maßnahmen. „Sobald ein Patient mit Verdacht auf Covid-19 in die Klinik kommt, wird die Schutzkleidung nach den Empfehlungen des Robert-Koch-Institutes nochmal deutlich verstärkt“, erläutert Klinikmanagerin Barbara Bieding.

Besuche von Angehörigen sind nicht mehr erlaubt und nur noch in besonderen Ausnahmefällen gestattet. Für die Behandlung von Patienten mit Covid-19 wurde ein Stationstrakt komplett isoliert, um die restlichen Patienten vor einer Infektion zu schützen. Auch die Intensivstation wurde wegen der neuen Herausforderungen umstrukturiert. Hier wird laut Klinik eine strikte räumliche Trennung der Covid-19-Patienten von den übrigen Patienten sichergestellt und die Zahl der Beatmungsplätze wurde aufgestockt.

Auch in der Paracelsus-Klinik Hemer ist der schleppende Nachschub von Bestandteilen der persönlichen Schutzausrüstung wie Atemmasken, Schutzkitteln, Handschuhen und Desinfektionsmitteln ein Thema. Bislang konnten über ein Beziehungsnetzwerk und geschickte Einkaufsstrategien Engpässe vermieden und sogar eine gewisse Bevorratung erzielt werden. „Wir müssen jedoch achtsam und ressourcenschonend damit umgehen“, so die Mitteilung.

Bislang waren die Verläufe der fünf stationär behandelten Covid-19-Patienten in der Paracelsus-Klinik erfreulich gut, wie es von der Klinik heißt. Auch konnte ein großer Anteil positiv getesteter Patienten in die ambulante Behandlung entlassen werden. Ein guter Informationsfluss und die interdisziplinäre Zusammenarbeit sei in der gegenwärtigen Situation, die eine nie dagewesene Herausforderung für alle darstelle, sehr wichtig. Die Klinikleitung stimme sich mehrmals täglich ab und schule ihre Mitarbeiter kontinuierlich. Da sich die Situation tagtäglich ändert, ist eine ständige Neubewertung unerlässlich, so der ärztliche Direktor Dr. Joachim Dehnst.

Wegen des Coronavirus nicht das Krankenhaus meiden

„Die Mitarbeiter erweisen sich als sehr engagiert und zugleich auch ausgewogen und klug im Umgang mit der neuen Herausforderung. Deshalb gebührt ihnen besonderer Dank und Anerkennung“, so die Pressemitteilung weiter. Die allermeisten seien bereit, Aufgaben zu übernehmen und sich in Abläufen schulen zu lassen, die bislang nicht Bestandteil ihres Arbeitsalltages waren. Auch führe die gewissenhafte Einhaltung der hygienischen Schutzmaßnahmen zu einer körperlich stärkeren Beanspruchung.

Dr. Ulrich Müller, Chefarzt der Inneren Medizin gibt auch ein weiterer Trend Anlass zur Sorge. Immer mehr Patienten versuchen den Gang ins Krankenhaus zu vermeiden, aus Angst sich dort mit Covid-19 zu infizieren. Der Chefarzt warnt davor, Beschwerden zu ignorieren und rät dazu, weiterhin das Krankenhaus zu besuchen. Dazu gehören vor allem Patienten mit Brustschmerzen oder akuten neurologischen Symptomen wie Lähmungen oder Sprachstörungen oder starken Schmerzen. Ebenso wird von der Unfall- sowie Bauchchirurgischen Abteilung eine ständige Operationsbereitschaft gewährleistet. Das akute Abdomen und Unfallfolgen werden ebenso wie Tumorleiden weiterhin mit größter Sorgfalt und Sicherheit versorgt. „Wir schauen den Herausforderungen der kommenden Wochen mit gespannter Erwartung aber auch mit Zuversicht entgegen“, so die Klinik.