Hemer. Für Ingo Bals Immobilien in Hemer ist Insolvenzantrag gestellt worden.

Insolvenz bei Ingo Bals eröffnet

Über das Vermögen der Ingo Bals Immobilien Management GmbH & Co KG ist das vorläufige Insolvenzverfahren eröffnet worden. Persönlich haftende Gesellschafterin ist die Ingo Bals Beteiligungs-GmbH, ebenfalls mit Sitz an der Ostenschlahstraße in Hemer. Das Amtsgericht Hagen hat Dr. Martin Plappert aus Lüdenscheid zum vorläufigen Insolvenzverwalter bestimmt.

Im November 2011 war Ingo Bals in die Immobilienbranche eingestiegen und hat seither unter dem Dach der Ingo Bals Group ein verzweigtes Firmennetz mit zwischenzeitlich acht verschiedenen GmbH aufgebaut. Über die erst 2018 übernommene Fassadenfritz GmbH musste wegen Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung im November das Insolvenzverfahren eröffnet werden. Das hatte nun auch finanzielle Auswirkungen auf die Immobilien Management GmbH.

Rückbesinnung aufdie Kernkompetenzen

Zur Situation im Unternehmen schrieb Ingo Bals Immobilien kurz vor dem Insolvenzeröffnungsantrag auf Facebook: „In den nächsten Wochen und Monaten werden wir uns fokussiert und konsequent den tragenden Bausteinen unserer Unternehmensgruppe zuwenden. Das bedeutet für unsere Kunden: Ingo Bals Immobilien wird sich zukünftig ausschließlich auf den Verkauf, die Vermietung und die Verwaltung ihrer Immobilien konzentrieren. Back to the Roots! lautet daher unser Unternehmensmotto für 2020.“ Durch die Konzentration auf die Kernkompetenzen und Umstrukturierungen soll das Unternehmen gerettet werden. „Ich blicke zuversichtlich in die Zukunft“, sagt Ingo Bals. Für die zehn betroffenen Mitarbeiter wurde Insolvenzausfallgeld beantragt.