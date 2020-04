Info-Abend der VHS über Mediation

Hemer. Im Mai 2020 startet bei der VHS in Hemer die Ausbildung zum/zur zertifizierten Mediator/-in nach dem Mediationsgesetz. Die Ausbildung richtet sich an jeden, der seine Konfliktkompetenz verbessern und diese Kompetenz in seinen privaten und/oder beruflichen Alltag einbetten möchte. Die fachübergreifende Mediationsausbildung wird von der erfahrenen Mediatorin und Ausbilderin Monique Ridder geleitet und umfasst 223 Stunden. An einem Info-Abend per Internet erfahren Interessierte am Montag, 4. Mai, von 18 bis 19.30 Uhr weitere Details zur Ausbildung und lernen die Leiterin kennen. Angemeldete Teilnehmer erhalten einen Direktlink zur Veranstaltung. Anmeldungen erfolgen telefonisch unter 02373/94713-0 .