Industriebrachen im Tal geebnet

Baulich verändert sich die Stadt vor allem durch einen Abriss. Im Mai beginnt der Rückbau der Industriebrachen Wilhelm vom Braucke/ Nadler und Adolf vom Braucke im Ihmerter Tal. Rund drei Millionen Euro werden durch den Verband für Flächenrecycling und Altlastenbeseitigung (AAV) und die Stadt investiert, um die ehemaligen Drahtwerke auf der 3,2 Hektar großen Fläche dem Erdboden gleichzumachen. Im November sind die letzten Fabrikmauern geebnet, jetzt geht es an die Keller. Erst dann werden Bodenproben für ein Sanierungsgutachten genommen. Der komplette Rückbau dürfte erst 2021 abgeschlossen sein.

Auch Neues wird geschaffen. Im Juni kann das neue Umkleidegebäude auf dem Ernst-Loewen-Sportplatz in Betrieb genommen werden. Das Alte Amtshaus wird nach umfangreicher Sanierung im November als Bürgerzentrum eingeweiht. Am Sauerlandpark Eingang Deilinghofen kann die „Schatztruhe“ als Touristikinformation eröffnen.

Vollsperrung derLandesstraße aufgehoben

Eine weitere Attraktion gibt es im ehemaligen Kasernengebäude am Nelkenweg. „Puck – das Eishockey-Museum“ kann am 5. Juli eröffnet werden. Rund eine Viertelmillion Euro hat Mäzen Engelbert Himrich in seinen Museumstraum investiert, der in einer viel gelobten, modernen Museumskonzeption 60 Jahre Eishockeygeschichte präsentiert. Bis Dezember können schon über 1500 Besucher gezählt werden.

In die Deckenerneuerung der Gemeindestraßen investiert die Stadt wieder mehr Geld. Im Straßenbau ist aber vor allem die Fertigstellung der Ihmerter Westendorfstraße ein Meilenstein. Nach 14 Monaten Vollsperrung wird die Landesstraße am 26. Juli für den Verkehr freigegeben. Auf die angekündigte Fahrbahnerneuerung der Ihmerter und Altenaer Straße warten die Bürger allerdings vergeblich.

Schadstoffe muss die Stadt in der Kindertagesstätte „Räuberbande“ beseitigen. In zwei Gruppenräumen ist unter Extrembedingungen zu viel Formaldehyd in der Luft. Während der Sommerferien wird der erste Raum mit Schafswollvlies hinter Gipskarton verkleidet. Die Sanierung ist erfolgreich, weitere Räume folgen. Altlasten sind ein Problem im geplanten Baugebiet „Auf der Sudheil“ in Deilinghofen. Wegen einer „geogenen Belastung“, vermutlich durch den historischen Bergbau, wird das Baugebiet vorerst nicht weiter geplant. Voran geht es dagegen beim Bebauungsplan Feldstraße, wo rund 40 Einfamilienhäuser entstehen sollen.

Streit um Denkmalschutzfür Haus Bollweg

Ein großes Thema ist der Denkmalschutz. Die Denkmalpflege des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe sieht im Haus Bollweg am Marktplatz ein Denkmal. Die Stadt sieht kein öffentliches Interesse am Erhalt und lehnt die Unterschutzstellung ab. Da in diesem Streitfall das Ministerium nicht eingeschaltet wird, erfolgt keine Unterschutzstellung. Am Marktplatz ist eine Wohn-Geschäftsbebauung geplant.