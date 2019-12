Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Im VHS-Kurs erste eigene Android-App entwickeln

Hemer. In einem neuen VHS-Kurs können Teilnehmer ihre erste Android-App entwickeln. Dabei wird der grundlegende Aufbau von Android-Apps kennengelernt, die grafische Oberfläche der App gestaltet und schließlich im Emulator oder direkt auf dem Telefon getestet. Teilnehmer lernen die Entwicklungsumgebung einzurichten und sich darin zurechtzufinden, Java-Crashkurs inklusive. Vorkenntnisse: Gute EDV- und Internetkenntnisse. Erste Erfahrungen mit einer Programmiersprache sind nützlich, werden aber nicht vorausgesetzt. Der Kurs findet Samstag/Sonntag, 18./19. Januar 2020, jeweils 10 von 15 Uhr, in der VHS am Sauerlandpark statt.

Anmeldungen unter der Kursnummer 192-3939 unter 02373-94713-0 oder im Netz unter www.vhs-mhb.de möglich.