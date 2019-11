Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Hospizkreis sucht neue Sterbebegleiter

Hemer.Der ambulante Hospizkreis Hemer ist auf der Suche nach neuen Sterbebegleitern für das Team der Ehrenamtlichen. Schwerstkranke oder Sterbende sind, das teilt der Hospizkreis mit, in der verletzlichsten Lage ihres Lebens und brauchen besondere Achtung und Fürsorge. Für die Angehörigen, sofern es sie überhaupt gibt, könne diese Aufgabe manchmal zu schwer sein. In solchen Fällen seien die Sterbebegleiter des Hospizkreises eine Hilfe. Sie bieten Zeit für Gespräche, Beistand und Zuwendung. Bei Bedarf werden auch die Angehörigen auf den Verlust eines geliebten Menschen vorbereitet und darin unterstützt, ihren eigenen Weg zu finden und mit der Trauer umzugehen.

Diese Aufgaben erfordern eine intensive Schulung und Vorbereitung. Der Hospizkreis macht darauf aufmerksam, dass neue Schulungen für ehrenamtliche Sterbebegleiter beginnen. Der Hospizkreis Menden hat noch freie Plätze für die Schulung „Einführung in die Sterbebegleitung“. Dieser Kurs wird wohl im März 2020 beginnen. Auch der Hospizverein in Iserlohn bietet im Bereich der Sterbebegleitung eine Ehrenamtsqualifikation an, die Anfang Dezember startet. Wer sich für diese Schulungen interessiert und anschließend im Hospizkreis Hemer mitarbeiten möchte, sollte sich bei Barbara Fricke (Hospizkreis Hemer) unter 0160/92064537 oder per Mail unter fricke@hospizkreis-hemer.de melden.