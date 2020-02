Hommage an eine der größten britischen Bands im Alten Casino

Die Band "Floydside of the Moon" ist am 29. Februar mit einer Hommage an Pink Floyd zu Gast im Alten Casino.

Die Band „Floydside of the Moon“ wagt sich am Samstag, 29. Februar, im Alten Casino an das musikalische Lebenswerk von Pink Floyd. Das Credo der Band lautet „Coming back to live“.

Sieben professionelle Musiker beeindrucken laut Mitteilung des Veranstalters mit einer Tribute-Show – angstfrei, leidenschaftlich und mitreißend. Geboten werde eine Hommage an eine der größten britischen Bands: Pink Floyd.

Die Band sieht Pink Floyd als zeitlos, generationenübergreifend und stets kontrovers. Sie haben sich nie angepasst und waren stets bereit, ihre künstlerische Vision kompromisslos umzusetzen. „Floydside of the Moon“ streben an, genau diese Gedanken auf der Bühne fortzuführen. Ziel bei ihren Auftritten ist es, gemeinsam mit dem Publikum den Geist, die Atmosphäre und die Musik dieser für sie einzigartigen Band aufleben zu lassen. Los geht die Tribute-Show um 20 Uhr.