Hemer. Insgesamt 191 Ja-Worte hat es im vergangenen Jahr in Hemer gegeben, allerdings ließ sich nur jedes fünfte Paar auch in der Kirche trauen.

Hochzeitsboom: Trauung auf der Wiese statt in der Kirche?

191 Trauungen hat es im vergangenen Jahr in Hemer gegeben – nach dem Hochzeitsboom der letzten Jahre, mit 213 Hochzeiten 2018 und 205 im Jahr 2017, kein neuer Spitzenwert. Dennoch liegt auch diese hohe Zahl an Eheschließungen weit über den Werten der Jahre zuvor, der Trend zum Heiraten in der Felsenmeerstadt bleibt „konstant“, wie Pressesprecher Marc Giebels berichtet. Der Hochzeitsboom der vergangen Jahre bleibt allerdings aus.

Zahl der kirchlichen Trauungen sinkt

Während Heiraten in Hemer insgesamt sehr beliebt ist, sinken die Zahlen der kirchlichen Trauungen. So gab es 2019 zwölf Trauungen in der katholischen Pfarrgemeinde, die evangelische Kirche kann fünf Ja-Worte in Ihmert, acht in Deilinghofen und zwölf in Hemer verzeichnen – insgesamt also 25. Somit entschied sich nur etwa jedes fünfte Paar für eine christliche Segnung der Ehe. Im Vorjahr waren es noch 32 evangelische und 23 katholische Trauungen in den Hemeraner Kirchengemeinden. Dem entgegen stehen etwa 70 Trauungen evangelischer Gemeindeglieder aus Hemer, die sich für eine Trauung außerhalb der Kirche entschieden haben.

Geht der Trend also eher zu einer freien Trauung, einer Zeremonie, die voll und ganz auf die Wünsche des Brautpaares abgestimmt ist und nicht an einen festen Ort gebunden ist? Nein, meint Jennifer Sporenberg aus der Bankettabteilung des Sauerlandparks: „Wir bieten hier im Sauerlandpark platzmäßig die besten Bedingungen für eine freie Trauung, wir müssten also als erstes einen Anstieg feststellen.“ Tatsächlich seien es bei den anstehenden 30 Hochzeitsgesellschaften, die im Sauerlandpark feiern werden, nur vier, die sich für eine frei gestaltete Zeremonie entschieden haben. „Meines Wissens nach planen die meisten anderen Brautpaare eine kirchliche Trauung“, berichtet Jennifer Sporenberg.

Hochzeitsmesse für Herbst 2020 geplant

„Höher, schneller, weiter“ sei lange der Tenor bei der Gestaltung der Feier gewesen, weiß Jennifer Sporenberg aus der Planung diverser Hochzeiten. Vor allem die zahlreichen Fernsehsendungen rund um die Gestaltung einer Eheschließung seien da in den vergangenen Jahren ein großer Einflussfaktor gewesen. Mit Kandidaten eines Wettkampfes um die beste Hochzeit werde mitgefiebert und gleichzeitig die Maßstäbe für die eigene Feier gesetzt: Süßigkeiten-Bar, Zauberer und Live-Band gehören häufig fest zum Repertoire.

Der Trend aber wandele sich: „Viele Paare entscheiden sich jetzt für eine Feier im kleinen Kreis.“ Und auch die Gestaltung der Feier sei so individuell wie das Paar und seine Bedürfnisse – ob Vintage-Stil oder traditionell, jede Feier sei verschieden.

Kreative Ideen, die neusten Trends und Inspirationen für den „schönsten Tag des Lebens“ werden Heiratswilligen seit einigen Jahren auch auf der Hochzeitsmesse im Alten Casino präsentiert. Dort erhalten sie einen Überblick über regionale Dienstleister, wie Fotografen, Konditoren und Floristen. Und das kommt gut an bei Braut und Bräutigam. Auf kleinem Raum werde dort alles präsentiert, was für die Organisation einer Hochzeit relevant sein kann und verschafft somit einen Überblick über die aktuellen Hochzeitstrends wie etwa Naked Cakes, Torten mit unfertigem Aussehen und ohne Fondant, oder Dekorationen im Vintage-Stil. Aber auch Inspirationen rund um den Traum in Weiß, das Hochzeitskleid, Kleider für Blumenkinder und natürlich den Hochzeitsanzug für den Bräutigam sind gefragt. Und deshalb soll auch in diesem Jahr wieder eine Messe im Herbst die zukünftigen Brautpaare und Trauzeugen nach Hemer locken. Viel kann Jennifer Sporenberg aktuell noch nicht verraten, aber: „Es wird groß.“