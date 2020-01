Hemeraner Fotografen in Sorge um Geschäft mit Passbildern

Wer einen neuen Ausweis beantragen will, braucht neben einem Termin im zuständigen Bürgerbüro vor allem eins: ein biometrisches Passbild. Bereits seit 2016 ist das in Hemer einfach kombinierbar, denn das Bürgerbüro hat eine sogenannte Speed Capture Station, die vollautomatisch das Bild anfertigt und auch den Fingerabdruck einscannt. Das Bundesinnenministerium hat jetzt einen Gesetzentwurf vorgelegt, der vorsieht, dass die benötigten Passfotos nur noch direkt im Bürgeramt aufgenommen würden – Fälschung der Bilder ausgeschlossen.

„Der Automat wird konstant gut angenommen, viele Bürger nutzen bereits jetzt diesen Service“, berichtet Marc Giebels, Pressesprecher der Stadt Hemer. Für ihn stellt dieses Angebot eine Erleichterung im Alltag dar, da mit wenig Aufwand direkt alles Nötige erledigt werden könne. „Man muss nicht erst von A nach B laufen, hat keine unnötigen Passbilder im Portemonnaie – einfach bequem.“ Der geplante Gesetzentwurf würde die Sicherheit erhöhen, das sei grundsätzlich zu begrüßen.

Passbilder vom Fotografen sind immer noch sehr gefragt

Hart treffen würde eine solche Änderung allerdings vor allem die Fotostudios, auch in Hemer. So zum Beispiel auch Foto Kannengießer an der Hauptstraße. „Die Passbilder finanzieren etwa 50 Prozent unserer Einnahmen, wenn diese Änderung kommt, kann ich zumachen“, äußert etwa Phyllis Schmiedeke ihre Sorgen. Zehn bis 15 Kunden kämen täglich in den Laden, um die benötigten Fotos spontan erstellen zu lassen – unerlässlich also für den täglichen Umsatz. Immer wieder äußerten die Kunden dann auch ihre Unzufriedenheit mit dem Automaten im Bürgerbüro, wenn sie das Fotostudio aufsuchen. „Die probieren das dann einmal aus und beim nächsten Mal stehen sie dann doch wieder im Fotostudio.“

Ähnliches berichtet auch Lisa Porrello vom Studio Falk: Täglich kommen Kunden, die ihre Pass- und Bewerbungsfotos bei den Portraitfotografen anfertigen lassen. Durch diesen täglichen Publikumsverkehr finanzieren sich viele Fotografen, denn das sei eine immer sichere Einnahmequelle. „Vor allem für Fotografen mit einem Fokus auf Portraits kann das vernichtend sein, da werden viele ihre Geschäfte schließen müssen“, mutmaßt Lisa Porrello.

Vollautomatisierter Fotoservice kann menschliche Hilfestellung nicht ersetzen

Oft berichten auch die Kunden im Studio Falk von Ärgernissen mit dem voll automatisierten Gerät im Bürgerbüro. „Vor allem Kunden, die zum Beispiel eine Brille tragen, haben da oft Probleme.“ Deshalb kämen diese häufig in das Studio, um ins rechte Licht gerückt zu werden. „Manchmal ist halt doch etwas Hilfestellung gefragt, sei es das Aufhellen von Augen aufgrund von Brillenschatten oder auch mal das Richten des Haars, das kann ein Automat nicht leisten.“



Sorgen mache sich der Inhaber des Fotostudios Marian Falk aber nicht: „Wir haben einen Umzug geplant und damit auch eine Veränderung unseres Angebots. Sonst wären wir sicherlich sehr verärgert über diesen Plan.“