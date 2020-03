Hemeraner bleiben größtenteils Zuhause

Hemer. Wenig Ermahnungen durch die Polizei in Hemer und im Kreis. Bistro in Hemer musste zur Schließung am Samstag um 22.15 Uhr aufgefordert werden.

Wie die Polizei berichtet, halten sich die Hemeraner wie die anderen Bewohner des Märkischen Kreises zum größten Teil an die Appelle, möglichst Zuhause zu bleiben und soziale Kontakte zu unterlassen. Ein Bistro in Hemer hat die Polizei im Rahmen der Amtshilfe mit dem Ordnungsamt am Samstagabend gegen 22.15 Uhr zur Schließung aufgefordert. Ansonsten gab es kreisweit nur kleinere Ruhestörungen, die Polizei sprach Platzverweise aus und fertigte in ein paar Fällen Anzeigen an.