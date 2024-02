Ihmert Der Bürgerverein „Wir in Ihmert“ hat ein neues Projekt realisiert. Viele aus dem Bergdorf und darüber hinaus haben dabei geholfen.

An Ideen zur Verschönerung des Dorfes mangelt es dem Bürgerverein „Wir in Ihmert“ nicht. So schmückt der Dorfname in Großbuchstaben jetzt den Ihmerter Park direkt unter den drei großen Flaggen. Wie in vielen Städten gibt es jetzt im Süden der Felsenmeerstadt einen Selfie- und Foto-Point.

Entstanden ist die Idee im vergangenen Jahr. Auf der Fläche im Park direkt an der Kreuzung mussten wegen der Kanalarbeiten die Bäume weichen. Der Bürgerverein hatte relativ früh Interesse bekundet, an einer so prominenten Stelle im Ortskern ein besonderes Gestaltungselement an der sanierten Hauptstraße zu schaffen. „Es sollte mal etwas ganz anderes sein, und so ist die Idee mit den überdimensionalen Buchstaben entstanden – Little Hollywood in Ihmert“, berichtet der Vorsitzende Alexander Tüshaus

Neuer Schriftzug ist made in Hemer

Die Realisierung war aber alles andere als leicht. Zwar gibt es Hersteller für die Großbuchstaben, allerdings brachten einige Kostenvoranschläge die Ernüchterung. „Teilweise wurden hohe, fünfstellige Beträge aufgerufen. Durch intensive Recherche im Internet konnten wir einen Hersteller von Styropor-Formen für den Betonguss finden“, so Tüshaus. Dann brauchte es noch jemanden für das fachmännische Füllen der Formen.

Die Lösung lag wieder direkt vor der Haustür. Steinmetz Peter Steffens aus Hemer stand sofort mit Rat, aber vor allem Tat zur Seite. In seiner Werkstatt wurden die Formen ausgegossen und anschließend aufwendig geschliffen. Die Buchstaben stehen auf einem massiven Natursteinsockel aus Anröchter Dolomit. Nach der erfolgreichen Sanierung des Dorfbrunnens ist es bereits das zweite Projekt, das der Hemeraner Unternehmer mit großem Herz für Heimat und Ehrenamt unterstützt hat.

Viel Eigenarbeit geleistet

Bei den Vorarbeiten konnte sich der Bürgerverein erneut auf das Engagement aus dem Dorf verlassen. Tristan Sonneborn, sowie Stefan und Noah Biggeleben schafften das Fundament für den tonnenschweren Aufbau. Und auch beim nächsten Schritt kommt die Unterstützung aus dem Dorf. Die ortsansässige Firma Meyer wird dank Marianne Meyer, Nils Rittinghaus und Gunnar Heesmann die Buchstaben in den kommenden Wochen ins rechte Licht rücken und für die professionelle Ausleuchtung mit LED-Strahlern sorgen. Seitens des Bürgervereins zeigten sich Jochem und Alexander Tüshaus für die Planung und Organisation verantwortlich und packten mit an.

Der Bürgerverein „Wir in Ihmert“ bedankt sich bei allen Beteiligten. Ein besonderer Dank gilt auch der Stadt Hemer, hier besonders Bürgermeister Christian Schweitzer und Tobias Fälker sowie Volker Block für die unbürokratische Unterstützung bei dem Projekt. „Zu guter Letzt freuen wir uns über die Arbeit des SIH in den letzten Wochen, die den Platz mit einer Staudenbepflanzung und neuen Fahnenmasten bereichert haben“, betont Alexander Tüshaus.

Weitere Ideen zur Dorfverschönerung sollen am Donnerstag, 15. Februar, auf der Jahreshauptversammlung des Bürgervereins besprochen werden. Beginn ist um 19 Uhr im Bürgertreff Berkenhoff.

