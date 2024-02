Hemer: 55-Jähriger wurde auf einem Parkplatz bestohlen

Hemer Auf dem Parkplatz eines Discounters n der Bahnhofstraße in Hemer wurde ein 55-Jähriger bestohlen. Zeugen und die Polizei suchte nach dem Täter.

Ein Taschendieb hat am Mittwoch, 14. Februar, auf dem Parkplatz eines Discounters an der Bahnhofstraße in zugegriffen: Ein 55-jähriger Hemeraner stand neben seiner offenen Fahrertür, mit dem Blick zu seinem Fahrzeug, als ihm von hinten ein Unbekannter das Portemonnaie aus der Gesäßtasche zog. Er rief um Hilfe und machte Zeugen auf sich aufmerksam. Sie sahen die unbekannte Person in Richtung Bahnhof flüchten. Zeugen verloren den Tatverdächtigen in Höhe des Schnellimbisses aus den Augen.

Der Unbekannte wurde auf ein Alter zwischen 20 und 25 Jahren und eine Körpergröße zwischen 1,65 bis 1,70 Meter geschätzt. Er trug eine schwarze Gucci-Kappe mit Leoparden-Emblem, einen schwarzen Jogginganzug und einen weißen Rucksack mit schwarzem Emblem. Eine Nahbereichsfahndung der Polizei verlief ohne Erfolg. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9099-0.

