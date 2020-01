Was bedeutet eigentlich Zivilcourage? Wann ist jemand „rechts“? Was kann ich tun, wenn jemand auf dem Schulhof oder online gemobbt wird? Das alles sind Themen, die die Schülerinnen und Schüler der Hans-Prinzhorn-Realschule beschäftigen. Den ersten Schritt zur Beantwortung dieser Fragen haben sie jetzt in einem Projekttag gemacht. Und der hatte einen besonderen Anlass: Die Realschule konnte das Siegel „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ entgegennehmen.

Mit dem Siegel allein ist es noch nicht getan

Dass der Weg bis zu diesem Tag ein langer war, und bisweilen auch steinig, berichtet Nicole Pauland, Lehrerin der Schülervertretung: „Unsere drei Schülersprecherinnen haben wochenlang Unterschriften gesammelt, um dieses Vorhaben realisieren zu können.“ Schülersprecherin Dilem Dalkiran und ihre zwei Stellvertreterinnen Letissia Bonvissuto und Celina Bormanns sind stolz, ihr Ziel erreicht zu haben.

Doch mit Erhalt des Siegels ist die Arbeit nicht vorbei, sie fängt gerade erst an: Ab sofort wird es an der Schule Streitschlichter geben, die als sogenannte Courage-Coaches dazu ausgebildet worden sind, Streitigkeiten aus dem Weg zu räumen und einzuschreiten, wenn es Probleme gibt. Außerdem wollen die Schülervertreterinnen Sprechstunden einrichten, sich mit anderen Schulen vernetzen, eine Courage AG einrichten und natürlich einen jährlichen Projekttag einführen. „Wir wollen Vorbilder füreinander sein und diesen Titel mit Stolz tragen, dafür müssen wir uns stetig weiterentwickeln“, meint Dilem Dalkiran.

Und aus diesem ersten Projekttag an der Hans-Prinzhorn-Realschule gehen die Schülerinnen und Schüler schon mit einer Menge neuem Mut hervor: Schülerin Lilli singt beispielsweise zum ersten Mal in einer Band vor einem größeren Publikum das Anti-Kriegs-Lied „Where have all the flowers gone?“. Und auch der Schülerchor trägt „Schrei nach Liebe“ mit großer Courage vor.

Mutige Schüler sind echte Helden

Dass das mit dem Mut manchmal gar nicht so einfach ist, weiß auch Schuldezernentin Susanne Zerbo-Jonigk: „Jeder hat eine innere Linie, die entscheidet was mutig ist. Aber wenn ihr immer versucht, einen kleinen Schritt darüber zu treten und gegen Ungerechtigkeiten angeht, dann seid ihr echte Helden.“ Dieser Meinung ist auch Schulleiterin Anne Beck, die das neue Siegel als eine Selbstverpflichtung der Schule sieht. Gerade jetzt, einen Tag nach dem Gedenktag an die Opfer des Holocausts, sei es besonders wichtig, sich für Rassismus und Diskriminierung im Alltag zu sensibilisieren. „Das darf und soll uns hier nicht passieren, wir müssen den aktuellen Entwicklungen entschieden entgegen treten“, plädiert Anne Beck.

Über 3300 Schulen in Deutschland haben sich dem Motto des Netzwerks verpflichtet und sind „Schulen ohne Rassismus“. Von den 910 in Nordrhein-Westfalen sind jetzt schon zwei in Hemer, berichtet Regionalkoordinatorin Alexandra Herl vom Märkischen Kreis. Sie weiß, dass der Weg bis zum Erhalt des Siegels lang ist und freut sich umso mehr, dass so viele Schulen das auf sich nehmen. Schülerinnen und Schüler, Lehrer und auch deren Familien verpflichten sich, gegen Gewalt und Diskriminierung einzutreten. „Und das nicht nur an einem Tag oder nur an der Schule, es gilt, diese Einstellung jeden Tag zu leben“, gibt Alexandra Herl den Schülern mit auf den Weg. Sie freut sich, dass die Realschule in den Iserlohn Kangaroos auch einen Paten gefunden hat, der das Projekt unterstützt, denn auch im Sport seien Rassismus und Diskriminierung immer wieder ein Thema.

Toleranz und Offenheit machen Hemer lebenswert

Flagge zeigen für ein tolerantes Miteinander, mehr Zivilcourage im Alltag zeigen und Rassismus aus dem Alltag verbannen – das sind Ziele der Schüler. „Appelle reichen da nicht, wir müssen gegen Intoleranz eintreten und offen für Unbekanntes sein“, wünscht sich auch Bürgermeister Michael Heilmann von den Realschülern. Jeder solle so sein, wie er ist und das auch zeigen – denn nur so könne Hemer lebenswert sein.