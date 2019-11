Hemer. Der Sauerlandpark feiert Zehnjähriges. Veranstaltungen erinnern an die Landesgartenschau 2010. Das Oktoberfest wechselt in das Grohe-Forum.

Großes Festpaket zum Park-Geburtstag

Das Mega-Konzertwochenende Ende August mit Johannes Oerding, Fury in the Slaughterhouse, Jini Meyer, Cluseo und Bosse ist nicht die einzige Geburtstags-Überraschung, die der Sauerlandpark 2020 bietet (wir berichteten). Zum Zehnjährigen wurde ein umfangreiches Veranstaltungspaket geschnürt, das an manche Erfolge der Landesgartenschau erinnert. „Wir alle im Park freuen uns aufs zehnte Jahr. Gemeinsam mit unseren Gästen wollen wir feiern, nicht überschwänglich, aber so, wie es sich für einen besonderen Geburtstag gehört“, sagt Thomas Bielawski, Geschäftsführer des Parks.

Bereits am morgigen Samstag dürfte es auf der Ostenschlahstraße voll werden, denn dann beginnt der offizielle Vorverkauf für zahlreiche Veranstaltungen. Dazu gehört auch das Oktoberfest, das allein schon für lange Schlangen am Ticketshop sorgen dürfte. Die vielen Oktoberfestfreunde müssen sich allerdings auf eine wichtige Änderung einstellen, die für manche Diskussionen sorgen dürfte. Gefeiert wird vom 4. bis 6. September nicht wie gewohnt im Festzelt, sondern im Grohe-Forum. „Wir attraktivieren das Oktoberfest“, sagt Eventleiter Oliver Geselbracht über die aufwendige Deko in der Halle und ein attraktiveres Programm.

Party-Hits zumFestauftakt

Zum „Update“ gehört der musikalische Wechsel. Am Freitagabend gibt es Partyhits der „Golden Glitter Band“. Der Samstag wird wieder zum Traditions-Oktoberfest mit der Band „Take Five“, die kurz vor dem Start des Münchener Oktoberfestes in Hemer gastiert. Sonntag schließt sich der Frühschoppen mit Brunch an. Der Ticketverkauf beginnt am Samstag um 9.30 Uhr exklusiv im Ticketshop (maximal 16 Karten pro Person) und ab 14 Uhr im Internet.

Von der Tradition im Park aber zu den Neuerungen. Der Park-Geburtstag wird am 17. April, dem damaligen Eröffnungstag der Landesgartenschau 2010, mit einem offiziellen Festakt gefeiert. An das Haus der Kirchen und das erfolgreiche Kirchenfest wird mit einem Revival von „Paradiesunddas“ erinnert. Vom 5. bis 7. Juni gibt es einen Erinnerungsabend, ein Konzert mit der bekannten A-Capella-Band „Viva Voce“ und ein Kirchenfest im Park.

Ein Juni-Wochenendevoller Erinnerungen

Ein Wochenende voller Erinnerungen und besonderer Menschen wartet vom 11. bis 14. Juni auf alle Gäste des Parks. „Wir feiern uns selbst und laden die ein, die uns im letzten Jahrzehnt begleitet haben“, erklärt Oliver Geselbracht, Eventleiter des Parks. Unter dem Motto „SoundgartenXXL“ stehen am Donnerstag die besten und außergewöhnlichsten Bands aus elf Jahren Soundgarten auf der Kaja-Bühne. Freitags lädt der Park im Ambiente von Chillen & Grillen zum Bergfest ein. Der Eintritt für alle Besucher, ob mit oder ohne Dauerkarte ist ab 18 Uhr frei. Tags drauf dankt der Park allen Ehrenämtlern der Felsenmeerstadt, bevor am Sonntag die Region zu Gast im Park ist.

Zum Parkprogramm 2020 gehören vor dem Start in die Freiluftsaison viele Konzerte im Alten Casino. Highlights sind sicherlich die Pink-Floyd-Show am 29. Februar mit „Floydside of the moon“ und die Tribute-Show an Amy Winehouse am 19. März mit der Originalband der verstorbenen Sängerin.

Kein Treppenlauf mehr im Park

Auch auf Garten & Ambiente, den fantastischen Tag, Route 46, Strandgarten oder Lichtgarten müssen die Besucher 2020 nicht verzichten. Wohl aber auf den Treppenlauf, der einschließlich des Abenteuerlaufs nicht mehr veranstaltet wird, so dass es kein Sport-Highlight mehr gibt.

Die Preise für alle Eintrittskarten bleiben im kommenden Jahr stabil. Dauerkarten gibt es wieder in den Versionen S, L und XXL, wobei letztere bis 6. Januar rabattiert sind.

Ein besonderes Geburtstagsjahr erleben alle Dauerkarten-Besitzer. Für sie organisiert der Sauerlandpark ein Gewinnspiel mit besonderen Preisen im Wert von über 20.000 Euro. Alle, die sich im Jahr 2020 für eine Dauerkarte des Sauerlandparks entscheiden, bekommen zum Kauf eine Dose mit Gewinnnummer. Die verschlossene Dose sollte am 12. Juni zum Geburtstagsfest mitgebracht werden, denn unter allen anwesenden Dauerkartenbesitzern werden unter anderem ein Renault Twingo, eine Reise durch Istrien, ein Reisegutschein, Goldbarren und ein Fernseher verlost.