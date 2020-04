Grohe stiftet Schutzmasken

Hemer. Bei der Beschaffung von Schutzausrüstung ist jede Initiative willkommen. Die Firma Grohe hatte noch FFP2 und FFP3-Schutzmasken in ihrem Lager an der Edelburg, die aktuell für die Produktion nicht benötigt werden. Die Firmenleitung hat Bürgermeister Michael Heilmann gebeten, eine gute Verwendung zum Schutz der Ärzte und Bürger in Hemer zu organisieren.

Katja Sielhorst hat als Hausärztin stellvertretend die 130 Masken entgegengenommen und die Haus- und Fachärzte in Hemer angeschrieben. „Mit sehr großer Freude haben die Kollegen reagiert, und schon fast alle Masken abgeholt: je Praxis fünf FFP2-Masken und je eine FFP3-Maske. Diese Spende ist fast bedeutender als die Notausstattung, die aktuell den Ärzten zur Verfügung gestellt werden konnte“, bedankt sich die Hemeraner Ärztin.