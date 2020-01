Größter Gegner der Feuerwehr ist die Zeit

„Wir helfen gerne, wenn Sie uns durchlassen!“ heißt es auf einem Flyer, den der eine oder andere Falschparker wohl schon unter den Wischerblättern an seinem Auto gefunden hat. Die Feuerwehr hat regelmäßig auf dem Weg zu ihren Einsätzen das Problem, dass sie erst nach Verzögerungen mit ihrer Arbeit beginnen kann, weil sie Hindernisse umfahren oder gar aus dem Weg räumen muss. „Der größte Gegner der Feuerwehr ist die Zeit. Es geht sehr oft um Leben und Tod“, sagt Brandoberinspektor Andreas Schulte.

Glücklicherweise wurdedas Feuer gelöscht

Erst am vergangenen Wochenende gab es an der Von-Wrede-Straße in Frönsberg wieder Probleme. „Dort hatten wir große Mühe, mit dem Löschfahrzeug und der Drehleiter durchzukommen, weil Autos in engen Bereichen halb neben und halb auf dem Bürgersteig parkten“, erinnert sich Hauptbrandmeister Gerold Vogel. Zum Glück sei das Feuer schon durch einen Nachbarn mit einem Feuerlöscher gelöscht worden, aber das hätte auch anders ausgehen können, betont der Feuerwehrmann. In der Nacht seien falsch parkende Wagen ein noch größeres Problem, weil man einfach die Situation vor Ort noch viel schlechter einschätzen könne. „Es kommt hier einfach auf jede Sekunde an“, appelliert der 39-Jährige an die Autofahrer, so zu parken, dass große Feuerwehrwagen durchkommen.

Andreas Schulte nahm sich am Mittwoch mal einen Zollstock, um die Breite eines Löschfahrzeugs zu messen. „Genau 3,05 Meter“, verkündete er. Da kann sich jeder ausrechen, dass es weiteren Platz zu beiden Seiten bedarf, damit die Feuerwehr mit den großen Einsatzwagen problemlos zum Einsatzort gelangt. Dicke Schrammen am Löschfahrzeug zeugen davon, dass es oft nicht passt. „In der Vergangenheit mussten wir auf Grund der ernsten Lage auch schon mal einfach weiterfahren. Da waren die Außenspiegel dann ab“, so Vogel. Generell halte es die Feuerwehr so, dass sie in enge Straßen zuerst die Drehleiter reinschicke. „Mit der Drehleiter können wir Menschenleben retten, und wenn die dann nicht reinpasst, weil wir die anderen Wagen nicht rausbekommen oder nicht wenden können, kann das schlimm ausgehen.“

Halten in scharfenKurven verboten

In Hemer und den Ortsteilen gebe es viele enge Straßen, die schon an sich ein Problem darstellen, aber wenn dann noch falsch geparkt wird, kann das ins Auge gehen. Mit den Flyern wollen die Wehrleute auf den Ernst der Lage aufmerksam machen. Zum einen mit der Botschaft: „Wir sind für Sie da: 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr!“, zum anderen mit dem Appell: „Bitte denken Sie daran: Das Halten an engen und unübersichtlichen Straßenstellen und im Bereich von scharfen Kurven ist unzulässig!“

Die Feuerwehr ist in regelmäßigen Abständen im Hemeraner Stadtgebiet unterwegs, um nach Gefahrenpunkten zu schauen. „Auch bei den Baustellen fahre ich regelmäßig vorbei, um zu schauen, ob wir da im Notfall ohne Einschränkungen vorbeikommen“, erläutert Andreas Schulte. Auch stehe er in Kontakt mit dem Ordnungsamt, das für den ruhenden Verkehr zuständig sei.

Einmal im Jahr wird es in der Hemeraner Innenstadt richtig eng – wenn die Herbsttage stattfinden. An jedem der drei Veranstaltungstage fährt die Feuerwehr morgens die komplette Strecke in der City ab, um zu kontrollieren, ob die Einsatzfahrzeuge zwischen den Ständen überall durchkommen. „Wenn etwas nicht passt, muss es geändert werden“, so Gerold Vogel.