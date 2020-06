Hemer. Wegen der Corona-Pandemie wird es in diesem Jahr an Fronleichnam keine große gemeinsame Prozession des Pastoralverbundes geben. Die katholischen Pfarrgemeinden laden zu folgenden Gottesdiensten ein: Mittwoch, 10. Juni: 18.30 Uhr Vorabendmesse in St. Marien; Donnerstag, 11. Juni: 9.30 Uhr Hl. Messe in St. Peter und Paul (Live-Stream-Gottesdienst); 10.00 Uhr Hl. Messe in St. Bonifatius; 11.00 Uhr Hl. Messe in Christkönig; 11.30 Uhr Hl. Messe in St. Petrus Canisius.