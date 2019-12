Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gospelpearls in der Kunstkapelle

Hemer. Die Gospelpearls, drei stimmgewaltige Musiker aus Köln, sind am Samstag, 14. Dezember, in der PeRo-Kunstkapelle zu Gast. Ein letztes Konzert in diesem Jahr im weihnachtlichen Ambiente. Die Hemeraner Künstlerin Barbara Holve unterstreicht dies mit einigen ihrer Werke – auch Lichtobjekte. Nur noch einige wenige Karten stehen zur Verfügung. Wer an diesem Abend dabei sein und die besondere Atmosphäre genießen möchte, sollte sich beeilen. Karten für 12 Euro gibt es im Buchladen am Markt oder bei Bluhm unter 02372 509849.