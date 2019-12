Die Polizei war am Dienstag auf der B7 im Einsatz - Symbolbild

Hemer. Eine Schwer- und vier Leichtverletzte sowie Sachschaden in Höhe von 20.000 Euro forderten drei Unfälle auf der Bundesstraße 7 in Hemer.

Gleich drei Unfälle auf B7

Gleich dreimal krachte es am Dienstagnachmittag ab 15.50 Uhr auf der B7. Dabei wurde eine Frau schwer und vier weitere Personen leicht verletzt. Der Sachschaden beträgt insgesamt 20.000 Euro.

Zunächst fuhr ein 63-jähriger Mann aus Schwerte in Höhe der Bembergstraße in einen geparkten Wagen. Während die Polizei den Unfall aufnahm, bewegte sich der Verkehr auf der Straße nur schleppend. Ein 35-jähriger Hemeraner musste abbremsen, die 23-jährige Frau im nachfolgenden Pkw fuhr auf. Dabei wurde ihre 44-jährige Mitfahrerin so schwer verletzt, dass sie im Krankenhaus bleiben musste.

Eine weitere Autofahrerin fuhr danach noch eine Nissenleuchte der Feuerwehr um und sorgte für weiteren Sachschaden. Die Unfälle legten am Dienstagnachmittag den Verkehr in der kompletten Innenstadt lahm.