In Zeiten der Corona-Krise geht auch die Musikschule neue Wege. Da der reguläre Unterricht in den Räumlichkeiten am Nelkenweg ausfällt, haben die Lehrer auf dem digitalen Weg den Kontakt zu ihren Schülern aufgenommen. Eine Möglichkeit ist da zum Beispiel der Videochat. Aber auch mit anderen Angeboten im Internet will die Musikschule dafür sorgen, dass die Instrumente nicht stillstehen und weiter zum Einsatz kommen.

Bis voraussichtlich 19. April ist die Musikschule geschlossen. Während der Schließung hat sich das Kollegium der Musikschule im Laufe der vergangenen Woche mit diversen Methoden des Fernunterrichts vertraut gemacht. So fanden viele Fach- und Gesamtkollegiums-Besprechungen via Videokonferenz-Systemen statt. Zum Teil wurde bereits auch schon testweise der Unterrichtskontakt über verschiedene Kommunikationswege zu den Schülerinnen und Schülern hergestellt.

Medien-Mischung mit Videochat und Youtube

Zu Beginn der vergangnen Woche wurde durch alle Lehrkräfte die Kontakte zu sämtlichen Schülerinnnen und Schülern aufgenommen, um die zumeist auf digitalen Endgeräten basierenden Lösungen zu präsentieren. Dabei spielen Smartphone, Tablet und Laptop eine zentrale Rolle. Das Ziel der Bemühungen ist es, allen Schülerinnen und Schülern, und ebenso den Lehrkräften, Wege zu eröffnen, die alternative Unterrichtskonzepte gewinnbringend anwendbar machen.

Die anfängliche Skepsis ob der kurzfristigen Anwendung der neuen Methoden wich schnell und wandelte sich in eine Art Aufbruch-Stimmung, wie es die Musikschule schildert. So meldete sich eine Lehrkraft nach den ersten digitalen Unterrichtsstunden zurück: „Der Aufwand hält sich wirklich in Grenzen und die Schüler und Eltern waren sehr angetan und erfreut über dieses Angebot!“ Die neuen Methoden ermöglichen die Anwendung einer „Medien-Mischung“, die mehrkanaliges Lernen ermöglicht: Videochat-Lektionen werden neben Rückmeldungen der Schülerschaft an die Lehrkräfte und auch andersherum durch kurze Video-/ oder Audio-Aufnahmen über den aktuellen Lernfortschritt eingesetzt, ebenso wie Tutorial-Videos und den Lernprozess begleitende Apps.

Ergänzend stehen pädagogisch wertvolle Video-Tipps auf dem musikschuleigenen YouTube-Kanal zu verschiedenen Themen wie „Instrumentenvorstellung“, „Kinderkonzerte“ und vielem mehr zur Verfügung. Mittelfristig werden auch Webinare zu bestimmten Themen in das Unterrichtsangebot mit aufgenommen. Die Teilnahme an wöchentlichen Online-Konzerten mit der dazugehörigen Vorbereitung der Musikstücke rundet das derzeitige Fernunterrichts-Angebot ab.

Wie berichtet findet jede Woche am Sonntag um 12 Uhr ein Online-Flashmob statt. So spielten die jungen Musiker, aber auch die Lehrer in der ersten Woche der Aktion anlässlich des Beethoven-Jahres die „Ode an die Freude“ als Zeichen der Solidarität mit den europäischen Nachbarn.

Auch am Sonntag haben die Schüler im Freien ein eingeübtes Lied gespielt. Das italienische Frühlingslied „l’inverne l’è passato“ erklang auf einigen Balkonen der Stadt und hinter geöffneten Fenstern. Auch in der kommenden Woche ist ein Fensterkonzert geplant, das in vielen Teilen von Hemer zu hören sein soll.

Musikschulleiter Matthias Brakel sagt dazu: „Die Musikschule lädt alle musizierenden Hemeraner ein, sich an diesem Projekt zu beteiligen.“ Noten für die Aktion und alle weiteren Infos stehen auf der Musikschulhomepage www.hemer.de/musikschule unter „Aktuelles“ zur Verfügung. Dort befinden sich auch Zusammenschnitte der bisherigen Schüler-Fensterkonzerte.

Auch nach der Krise könnten Online-Stunden möglich sein

Die Musikschule sieht in der vorübergehenden Fokussierung auf digitale Methoden zum Fernunterricht eine große Chance, gerade auch für die derzeitige häusliche Betreuung der Schülerinnen und Schüler. So sagt der stellvertretende Schulleiter Ralph Schulte: „Der Online-Unterricht wird auf breiter Front durch Eltern und Schüler sehr gerne angenommen, und das Serviceangebot der Musikschule findet äußerst lobende Anerkennung.“ Der Schulleiter Matthias Brakel ergänzt: „Wir sind uns sicher, dass Musik besonders in Zeiten von Kontaktverboten und genereller Unsicherheit Kraft, Mut und Sinn gibt und deshalb die weitere musikalische Betreuung der Schülerinnen und Schüler von enormer Bedeutung sein wird.“

Er blickt positiv in die Zukunft und kann sich durchaus vorstellen solche digitalen Unterrichtsformate bei erfolgreicher Bewährung auch im regulären Musikschulbetrieb in Kombination mit Präsenz-Unterricht als gemischte Lernform zu verknüpfen.