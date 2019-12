Gesangsquartett sorgt für vorweihnachtliche Stimmung

Abwechslung wurde den Bewohnern der Hermann-von-der-Becke-Stiftung am Morgen des ersten Adventssonntags geboten. Im Atrium trat ein Gesangsquartett des WDR-Rundfunkchores aus Köln mit einem vorweihnachtlichen Programm, bestehend aus bekannten und beliebten Advents- und Weihnachtsliedern, auf.

Sopranistin Anke Lambertz, Altistin Marietta Schwittay-Niedzwicki, Tenor Giovanni da Silva und Bassist Martin Krasnenko ließen mit ihrem Gesang die Senioren strahlen. Begleitet wurde das Quartett am Klavier von Martin Niedzwicki. Teilweise sangen die Bewohner auch selbst mit.

Das Programm hätte dabei nicht vielfältiger sein können. Von „Tochter Zion“ über „Kling Glöckchen“ bis hin „In der Weihnachtsbäckerei“, es erklangen traditionelle Weihnachtsmelodien, aber auch moderne Stücke, wie sie fast ein Jeder kennt.

Der WDR-Rundfunkchor hat jährlich zahlreiche Auftritte in Nordrhein-Westfalen, aber auch bundes- gar europaweit. Neben den großen Konzerten und Auftritten ist es den Verantwortlichen auch ein Anliegen, dass der Rundfunkchor auch raus zu den Menschen geht und ihnen eine Freude bereitet. Und dies war am Sonntagvormittag im Hemer ganz bestimmt der Fall.

Aber nicht nur die Senioren im Hemeraner Altenheim kamen in den Genuss des Adventskonzerts. Am Nachmittag des ersten Advents stimmte das Quartett in der Kurklinik Gut Holmecke vorweihnachtliche Lieder an. Dabei erklangen dann auch bekannte Kinderlieder aus der Weihnachtszeit wie beispielsweise „Jingle Bells“. Die Kinder waren explizit zum Mitsingen und Mitmusizieren eingeladen.