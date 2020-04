Gemeinsamkeit trotz Distanz im Gottesdienst erleben

Am Samstag hatte das Autokino im Sauerlandpark Premiere. Am Sonntag folgt ein Autogottesdienst.

Hemer. Gemeinden und der Sauerlandpark laden am Sonntag zum ersten Autogottesdienst ein. 120 Autos haben Platz.

Das Autokino ermöglicht Gemeinsamkeit trotz Distanz: So soll die Technik am kommenden Sonntag auch für einen ersten ökumenischen Autogottesdienst genutzt werden.

Am Samstag hatte das neue Autokino im Sauerlandpark zum ersten Mal seine Tore geöffnet – mit großem Erfolg. Über 1400 Tickets sind bereits verkauft. Schon nach dem ersten Wochenende aber war den Organisatoren klar, dass das extra aufgebaute Setup mit der großen LED-Leinwand am Grohe-Forum, auch für andere Veranstaltungen genutzt werden sollte.

Am Sonntag, 26. April soll nun zum ersten Mal ein ökumenischer Gottesdienst im Autokino stattfinden. „Wir haben den Kirchengemeinden, mit denen wir eigentlich gemeinsam unser Revival-Wochenende ´Paradiesunddas` im Rahmen unseres Park-Geburtstages im Juni organisieren wollten, das Angebot unterbreitet, einen Gottesdienst auszurichten und sind sehr froh auf viel Interesse gestoßen zu sein“, so Thomas Bielawski, Geschäftsführer des Sauerlandparks.

Organisation durcheine Videokonferenz

Noch am Tag an dem das Angebot übermittelt wurde, organisierte der Hemeraner Presbyter Wolfgang Piltz eine Videokonferenz, um die Idee weiter zu tragen. Eine gute Stunde später hatte sich das Pfarrerteam Manuel Janz aus Deilinghofen, Sonja Timpe-Neuhaus aus Hemer und die Ihmerterin Gaby Bach zusammen gefunden, um alle Details des Gottesdienstes zu organisieren. Unterstützt werden sie dabei auch vom Pastoralverbund der katholischen Kirchengemeinden. Das ist auch deshalb von ganz besonderer Bedeutung, weil in St. Peter und Paul ein Gottesdienst gefeiert wird, der über Youtube ausgestrahlt wird. Dennoch wird sich Gemeindereferent Hermann-Josef Stracke mit einbringen, so dass im Sauerlandpark ein ökumenischer Gottesdienst gefeiert werden kann.

Los geht es am Sonntagmorgen um 10 Uhr. Der Einlass auf den Himmelsspiegel beginnt um 9 Uhr. Die Zufahrt erfolgt über die Platanenallee- Insgesamt werden rund 120 Fahrzeuge Platz finden. Der Ton des Gottesdienstes wird, wie im Autokino, über eine UKW-Frequenz in die Fahrzeuge übertragen. Sollte die Kapazität nicht ausreichen, kann der Gottesdienst auch über die gleiche Frequenz im Umfeld des Parks gehört werden. Der Gottesdienst findet auf der Bühne des Grohe-Forums statt. Lied- und Sprechtexte werden auf der großen LED-Leinwand übertragen.

Es gelten die gleichen Regeln wie im Autokino, also maximal zwei Personen im Fahrzeug, mehr geht nur, wenn alle zur Familie gehören. Hunde dürfen nicht in den Park. Die Stellplätze werden zugewiesen.