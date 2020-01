Gemeinsam stark und füreinander da sein

„Die Zukunft gehört denen, die an die Wahrhaftigkeit ihrer Träume glauben“, mit diesem Zitat der Menschenrechtsaktivistin und First Lady Eleanor Roosevelt hat Bürgermeister Michael Heilmann an die Hemeraner appelliert, auch 2020 gemeinsam energisch an den Vorsätzen und Träumen dranzubleiben und die Stadt weiter lebenswert zu machen.

Traditionell am ersten Tag des neuen Jahres hatte die Stadt Hemer zum Neujahrsempfang eingeladen, der nur alle zwei Jahre stattfindet. Bürgermeister Michael Heilmann, seine Frau Rianne, und die Vizebürgermeister Wolfgang Römer und Bernhard Camminadi konnten gestern Abend über 350 Bürger in der Almhütte des Sauerlandparks willkommen heißen, unter ihnen auch den Bundestagsabgeordneten und CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak, die Landtagsabgeordneten Inge Blask, Marco Voge und Michael Scheffler sowie den stellvertretenden Landrat Detlef Seidel. Lange Schlangen bildeten sich für die Eintragung in das goldene Buch und die persönliche Begrüßung.

Geistliches Wortvor der Neujahrsrede

Vor der Neujahrsansprache hatten Pastor Dietmar Schulte und Pfarrer Bernd Bartelheimer das geistliche Wort. Pastor Schulte erinnerte an die Bedeutung der Grüße zum Jahreswechsel. So bedeute Prosit Neujahr: Es möge nützlich sein, das neue Jahr zu eurem Wohle. „Gott möge im neuen Jahr mit uns sein“, sagte er und stellte vor dem Gebet von Pfarrer Bartelheimer die Jahreslosung mit den Worten „Ich glaube, hilf meinen Unglauben“ vor.

Über 350 Bürger konnten Bürgermeister Michael Heilmann, seine Frau Rianne, und die Vizebürgermeister Bernhard Camminadi und Wolfgang Römer in der Almhütte des Sauerlandparks begrüßen. Foto: Ralf Engel / Iserlohner Kreisanzeiger und Zeitung

Für Bürgermeister Michael Heilmann war es der letzte Neujahrsempfang in seiner nach der Kommunalwahl im September endenden Amtszeit. Neben den persönlichen Träumen und Wünschen stellte er vor allem das gemeinsame Engagement für die Stadt in den Mittelpunkt. „Zusammen friedlich leben, gemeinsam stark sein und füreinander da sein. Das ist genau das, was wichtig und auch entscheidend ist, und was Hemer in allen Teilen lebenswert macht“, sagte Heilmann. Nahezu jeder Besucher des Empfanges konnte aufzeigen, als es um die Frage seines ehrenamtlichen Engagements ging. „Dies ist beeindruckend“, dankte der Bürgermeister. Durch die Stelle für ehrenamtliches Engagement und durch den „Markt der Möglichkeiten“ 2020 soll diese Arbeit unterstützt werden. Nach der Premiere in 2019 wird auch im neuen Jahr wieder ein Heimatpreis ausgelobt. Mit der Sanierung des Alten Amtshauses habe die Stadt eine Begegnungsstätte für alle Bürger geschaffen.

Auch einige neue Projekte kündigte Michael Heilmann an. So sollen neue Projekte für Senioren entwickelt werden, um der Vereinsamung entgegen zu wirken. Im Rahmen des Kulturprojektes „Kultur im Alter“ werden kulturelle Angebote für Senioren gefördert. Die Fachstelle für Senioren soll sich verstärkt der zurückgezogen lebenden Senioren annehmen. Gleichzeitig solle für Kinder, junge Familien und Berufstätige mittelfristig der Innenstadt wieder mehr Leben eingehaucht werden. Ein Beitrag dazu sei das Regionale-Projekt mit der Stadtbücherei. Auch den Tagestourismus möchte der Bürgermeister ausbauen: „Wir leben in einer attraktiven Stadt, wo andere zunehmend einen Urlaubstag verbringen.“ Mit Blick auf die Kommunalwahl appellierte er, wählen zu gehen und wünschte sich einen fair ausgetragenen Wahlkampf, bei dem ein Diskurs um Lösungsansätze für die anstehenden Herausforderungen der Stadt im Vordergrund stehe. „Für unsere Stadt Hemer haben wir - auch Dank Ihnen allen, die sie heute hier hierhergekommen sind – die besten Voraussetzungen für eine ausbaufähige und gute Zukunft. Wir sind mit unseren vielen Einzelmaßnahmen gut aufgestellt, um zum Beispiel die enorme Veränderungswelle durch die Digitalisierung und den demografischen Wandel erfolgreich zu meistern. In vielen Dingen haben wir in Hemer sogar die Nase vorn“, sagte Heilmann.

Musikschüler gestalten den Rahmen

Musikalisch eingerahmt wurde der Neujahrsempfang durch Schüler der Musikschule, so Lydia Streiter am Klavier und das Gitarrenensemble unter Leitung von Felix Krampen. Die vielen Vertreter aus Vereinen und Organisationen nutzten den Empfang nicht nur zur gemütlichen Begegnung, sondern auch für so manche Absprache für 2020.