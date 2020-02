Hemer. Offizielle Amtseinführung von Sonja Timpe-Neuhaus und Rolf Neuhaus in der Christuskirche in Sundwig.

Gelungene Übergabe an das Pfarrer-Ehepaar

Gleich vier Amtshandlungen vollzog Superintendentin Martina Espelöer am Sonntagvormittag in der evangelischen Christuskirche in Sundwig. Einerseits galt es, Pfarrerin Gaby Bach und Pfarrer Bernd Neuser aus ihren Vakanzvertretungen zu verabschieden, andererseits wurden die beiden neuen Pfarrer Sonja Timpe-Neuhaus und Rolf Neuhaus in die dritte Pfarrstelle der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Hemer eingeführt. Zahlreiche Christen waren gekommen, um dem Festgottesdienst beizuwohnen.

Als der evangelische Kirchengemeinde Hemer nach dem Weggang von Pfarrer Dr. Klaus Johanning und Pfarrer Matthias Hövelmann zwei wichtige Stützpfeiler wegbrachen, waren Bach und Neuser zur Stelle. Pfarrerin Gaby Bach hatte im Dezember 2016 die Vakanzvertretung in der Stadtkirchenarbeit rund um die Ebbergkirche übernommen. Ihr Amtsbruder Bernd Neuser trat im Juli 2017 die Vertretung für Hövelmann in Gemeindebezirk Süd an. Nachdem nun mit dem Pfarrerehepaar Sonja Timpe-Neuhaus und Rolf Neuhaus die dritte Pfarrstelle komplettiert werden konnte und die provisorische Lösung ein Ende fand, dankte Superintendentin Martina Espelöer Bach und Neuser für ihr Engagement. Mit einem Segen und einem Blumengruß verabschiedete sie die beiden, bevor dann die Einführung der beiden Neuen stattfand.

Das Pfarrerehepaar Sonja Timpe-Neuhaus und Rolf Neuhaus aus Gelsenkirchen ist für die Hemeraner Kirchengemeinde ein Glücksfall, wie es Superintendentin Martina Espelöer beschrieb. „Willkommen, mehr muss ich fast nicht sagen“, so die Superintendentin, die im weiteren Verlauf des Gottesdienstes zusammen mit mehreren Vertretern des Presbyteriums die Segenshandlung vornahm und dem Ehepaar eine Urkunde überreichte.

Den neuen Dienst in der Felsenmeerstadt hat sich das Ehepaar, das vor seinem Einführungsgottesdienst das Sundwiger Pfarrhaus bezogen hat, gut aufgeteilt. So werden beide den Predigtdienst in der Christuskirche abwechselnd übernehmen. Der Konfirmandenunterricht soll gemeinsam erteilt werden. Während Sonja Timpe-Neuhaus vorrangig für die Begleitung des Familienzentrums Stüps zuständig sein wird, steigt Rolf Neuhaus in die Kulturarbeit in der Ebbergkirche mit ein.

Bewährte Traditionen und „verrückte“ neue Ideen

Für das neue Aufgabengebiet haben sich Sonja Timpe-Neuhaus und Rolf Neuhaus einiges vorgenommen. Voller Elan geht es für sie ans Werk. Dabei schätzen sie Traditionen, die sich bewährt haben, sind aber auch für neue Ideen, die vielleicht im ersten Augenblick etwas „verrückt“ erscheinen, offen. Nach ihrem Dienstantritt geht es beiden zunächst einmal darum, möglichst viel kennenzulernen, seien es Gebäude, Abläufe aber vor allem auch die Menschen in ihrem neuen Gemeindebezirk. Und letztere werden sich sicherlich auch auf ein Kennenlernen freuen. „Unsere geöffneten Arme seien ihnen gewiss“, brachte Superintendentin Martina Espelöer es am Sonntag stellvertretend für alle zum Ausdruck.

Direkt nach ihrer offiziellen Amtseinführung oblag es Sonja Timpe-Neuhaus und Rolf Neuhaus, im Gottesdienst, der musikalisch von der Martin-Luther-Kantorei mitgestaltet wurde, die Predigt zu übernehmen. Gemeinsam hatten sie nach dem Gottesdienst und den Grußworten, unter anderem von Bürgermeister Michael Heilmann, vom Leiter des katholischen Pastoralverbundes Hemer Dietmar Schulte und vom Team „Kirche in Ispei“, zahlreiche Hände zu schütteln. Schließlich wollten viele Kirchgänger das Ehepaar persönlich begrüßen. Aber auch von Gaby Bach und Bernd Neuser verabschiedeten sich die meisten Gottesdienstbesucher noch persönlich mit einem Händedruck.