Hemer. Eine 56-jährige Hemeranerin wurde am Mittwoch in einem Schuhgeschäft bestohlen. Zwischen 12.45 und 13.15 Uhr hatte sie kurz ihren Rucksack neben sich abgestellt, um Ware zu begutachten. In dieser Zeit muss ein Unbekannter in die Tasche gegriffen und die Geldbörse herausgezogen haben. Diebstähle während des Einkaufes häufen sich derzeit. Die Polizei warnt eindringlich, Handtaschen oder Geldbörsen unbeaufsichtigt zu lassen und appelliert, Wertsachen direkt am Körper zu tragen.