Ein großer Knall schreckte am 22. Mai 2019 große Teile Hemers auf. Als Polizeibeamte kurz darauf am Ort der Explosion eintrafen, fanden sie ein Gartenhäuschen mit einer aufgesprengten Wand. Beim Blick in die Hütte entdeckten sie Kisten, in denen scheinbar zu groß geratene Chinaböller steckten.

Die trotz der Explosion immer noch vorhandene Menge an explosivem Material veranlasste die Beamten, sich professionelle Hilfe bei den Profis vom Landeskriminalamt zu holen: Die Sprengstoffexperten erschienen mit einem großen Fahrzeug, legten „gepanzerte Anzüge“ an und trugen das Material einzeln aus der Hütte, bevor es „körbchenweise“ in sechs Chargen am Rande des Grundstücks in einer eigens ausgehobenen Grube gesprengt wurde.

Felsstück verfehlte Beobachter nur knapp

Der Sprengstoff wurde in einer Gartenhütte Am Glüsingweg in Westig gefunden. Foto: Ralf Engel

Zuvor waren die Bewohner der umliegenden Häuser evakuiert worden. Die letzte Sprengung hätte um ein Haar noch großes Unheil angerichtet: Ein spitzes Felsstück soll zwei Beobachter nur knapp verfehlt haben, bevor es „über das Haus hinwegflog und im Nachbarhaus einen Dachziegel traf“. So berichtete es einer der beteiligten Beamten im Landgericht, wo sich der Hersteller des Sprengstoffs seit gestern wegen diverser Verstöße gegen das Sprengstoffgesetz und das Waffengesetz verantworten muss.

Die Kampfmittelexperten, die aus Sicherheitsgründen auf einen Abtransport der verschiedenen hochexplosiven Stoffe verzichteten, hielten vor der Sprengung noch das Gewicht des Materials fest. Die 18 Kilogramm hätten nach Schätzungen angeblich ausgereicht, um einen Krater mit einem Radius von 75 Metern auszuheben. Die Vorsitzende Richterin Dr. Bettina Wendlandt sprach eher über den kleinstmöglichen Schaden: „Wenn alles explodiert wäre, wäre die Hütte weggewesen.“ Sie verwies auf den mit 15 Metern relativ geringen Abstand der Hütte vom Haus der Mutter des Angeklagten: „Das war nicht die Absicht, ihr irgendwann wehzutun?“, fragte sie.

Angeklagter bestreitet politische Hintergründe

Das bestritt der 45-jährige Angeklagte mit einem doppelten Nein. Was das Vorhandensein des Sprengstoffs und einer Schwarzpulver-Pistole aus der Großväter-Zeit anging, legte er über seine Verteidigerin Julia Kusztelak aber ein umfassendes Geständnis ab. Ergänzend meldete er sich auch selbst ausführlich zu Wort. Die Richter interessierten sich vor allem für seine Motive. Die Vorsitzende fragte nach möglichen politischen Hintergründen der Sprengstoff-Sammelwut des 45-Jährigen: „Haben Sie Interesse an Salafismus, Terrorismus oder Rechtsradikalismus?“ Auch das bestritt der Angeklagte: „Bei mir ging es eher ums Basteln als ums Sprengen.“ Chemie habe ihn schon immer begeistert, und er habe schlicht und einfach dazulernen wollen. Der Weg zum sprengfähigen Material sei ihm wichtiger gewesen als das Ziel, selbst irgendeine Explosion herbeizuführen.

Dass es am 22. Mai dennoch zu einer Explosion in der Hütte kam, schob der Angeklagte Tieren in die Schuhe. Dachse oder Mäuse hätten sich erst durch die vorhandenen Pappkartons, später auch durch Plastikgefäße gefressen, erklärte der Angeklagte. Dabei hatten die Tiere offenbar die notwendige Vorsicht im Umgang mit den Explosivstoffen außer Acht gelassen. Der Prozess wird am 9. März ab neun Uhr im Landgericht fortgesetzt.