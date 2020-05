Gefühle kochen schneller hoch

Hemer. Angst vor Ansteckung, Sorge um die Existenz, Kommunikation über virtuelle Räume und begrenzte Freiräume sorgen zurzeit für weitere Herausforderungen im zwischenmenschlichen Miteinander. Als wenn es ohne Corona nicht schon immer eine teils schwierige Aufgabe war, Konflikte zu bereinigen. Nun sind es andere und grundlegende Bedürfnisse, die die Menschen zu ihren Handlungen verleiten. Bei der VHS beginnt die Ausbildung zum zertifizierten Mediator am Freitag, 29. Mai, in Hemer.

Sicherheit zu haben, für sein Leben sorgen zu können, gesund zu bleiben und trotzdem frei leben zu können, das sind grundsätzliche Werte. In Corona-Zeiten ist es möglich, dass man weniger gelassen ist und Diskussionen schnell eskalieren. Mediation ist ein strukturiertes Verfahren, in dem ein neutraler und unparteiischer Mittler bei Konflikten hilft, eine interessenorientierte Lösung zu erarbeiten. Ein „virtueller“ Info-Abend findet am 4. Mai, um 18 Uhr statt. Anmelden kann man sich unter 02372/9139-100.