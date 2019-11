Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gedenken an Verstorbene

Hemer.Am Sonntag wird in einem gemeinsamen Gottesdienst in der Ebbergkirche der Verstorbenen des vergangenen Kirchenjahres gedacht. Den Gottesdienst halten Pastor Bartelheimer, Pastor Neuser und Pastor Gröne wieder gemeinsam. Die musikalische Gestaltung übernehmen in diesem Jahr die Martin-Luther-Kantorei und Kantorin Meike Pape. Beginn ist um 11 Uhr.

In Kreuzkirche, Christuskirche und Paul-Schneider-Haus findet am Sonntag kein Gottesdienst statt. Eine Ausnahme bilden die Kindergottesdienste in Kreuzkirche und Bodelschwinghhaus zur gewohnten Zeit. Insbesondere alle Menschen, die einen Angehörigen verloren haben, sind zum Gottesdienst in der Ebbergkirche eingeladen. Am Sonntag wird hier auch wieder das stille Gedenken beim Anzünden einer Kerze seinen Platz haben.

Am Nachmittag finden Andachten mit dem CVJM Posaunenchor und Pastor Gröne statt um 14.45 Uhr auf dem Waldfriedhof und um 15.30 Uhr auf dem Friedhof Kantstraße.