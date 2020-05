Gartenkonzert bringt Senioren zum Tanzen und Jubeln

Hemer. Maria Brandt und Martin Niedzwiecki unterhielten mit ihrer Musik im Seniorenheim Herrmann von der Becke.

Sängerin Maria Brandt und Martin Niedzwiecki, Keyboard und Gesang, stellten sich jetzt der Herausforderung eines besonderen Konzertformats im Seniorenheim Hermann von der Becke. Schnell war die benötigte Technik auf der Außenterrasse aufgebaut und die Türen und Fenster geöffnet, damit Bewohner und Personal gemütlich und mit viel Abstand dem Konzert im Garten folgen konnten. Viele Zuhörer verweilten im Atrium des Hauses und auf der Empore, von wo aus sie dem musikalischen Duo bei der Darbietung von Volks- und Maien-Liedern, sowie Evergreens lauschten.

Beim Lied „Über den Wolken“ wagten sogar zwei Pärchen ein Tänzchen und während „Hoch auf dem gelben Wagen“ schwappte die Stimmung schließlich über. Alle sangen mit und begleiteten klatschend die Musiker.

Die Zuhörer nahmen das abwechslungsreiche Programm dankbar an, das zudem von den beiden Musikern moderiert wurde. Strahlende Gesichter und eine Menge Applaus waren für Maria Brandt und Martin Niedzwiecki der schönste Lohn. Michael Kaiser seitens der Einrichtung und Matthias Brakel als Leiter der Musikschule zeigten sich sehr zufrieden über das gelungene Frühlingskonzert. Die Zuhörer waren sich schnell einig und äußerten eine Bitte an die beiden Musiker: „Kommen Sie bald wieder mit einem weiteren Konzert. Es war so schön!“