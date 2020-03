Gänsehautmomente in der Ebbergkirche

Sehr stolz können die Mitwirkenden des Konzertes sein, das am Sonntagnachmittag in die Ebbergkirche stattfand. Hemers Salonorchester „Da Capo di Hademare“ unter der Leitung von Karin Lagodka-Troue hatte sich verschiedene musikalische Gäste für den großen Auftritt eingeladen und präsentierte ein erstklassiges Konzertprogramm in zwei Teilen. Zum Gelingen des niveauvollen Konzertes trugen sowohl „Café olé“ und das Streichorchester „Fortissimo“ und der Männergesangverein Oese unter Leitung von Viktoria Ibsch bei.

Die weit über 150 Musikliebhaber in den Zuhörerreihen erwartete ein abwechslungsreiches Konzert. Von Wolfgang Amadeus Mozart über Franz Schubert und Johann Strauß bis hin zu Gerhard Winkler und vielen anderen, wurden beispielsweise romantische, schwungvolle Melodien aus Ungarn, Spanien und auch Russland zu Gehör gebracht.

Salonorchester besteht seit 23 Jahren

Das Orchester „Da Capo di Hademare“ wurde vor mittlerweile 23 Jahren von Karin Lagodka-Troue gemeinsam mit motivierten und begabten Schülern aus ihrem Musikschulorchester gegründet. Die Musiker an den Violinen und an der Viola sind immer noch gegenwärtige beziehungsweise ehemalige Schüler von Karin Lagodka-Troue. Das Ensemble, welches eigens arrangierte Salonmusik spielt, besticht durch seine Spielfreude und ein hohes spielerisches Niveau. Über die Jahre hinweg begeisterte das Salonorchester, das auch CDs aufgenommen hat, bei diversen Veranstaltungen und präsentierte auch selbst Aufführungen. Unvergessen bleibt dabei die legendäre „Feuerwerksmusik“. Musikalisch stets weiterentwickelt, gastierte das Orchester mit einem breitgefächerten Repertoire an Operetten-, Musical- und Walzerklängen über Film- und Unterhaltungsmusik bis zum Tango und der sogenannten Wiener „Schrammelmusik“ sogar im Ausland. Das Ensemble besteht als Kammerorchester aus vier bis zwölf Streichern (Violinen, Bratsche sowie Cello) mit Klavier, am Sonntag waren elf Ensemblemitglieder zu hören. Beim Salonorchester „Café olé“ waren es sechs Musiker, die einen Einblick in das Repertoire, welches neben typischer Wiener Kaffeehaus-Musik auch andalusische Tänze, persische Märsche, Tango, japanische Teehaus-Musik und italienische Klänge als Unterhaltungsmusik in anspruchsvoller Form umfasst, darboten.

Streichorchester mitCello, Bratsche und Violine

Des Weiteren war am Sonntag bei dem großartigen Konzertgenuss das Streichorchester „Fortissimo“ zu hören. Bei „Fortissimo“ musizierten 16 Musiker und es war die klassische Besetzung seines Streichorchesters mit Bratsche, Cello und Violine. Souverän meisterten die Musiker allesamt ihren Auftritt und das Zusammenspiel mit dem MGV Oese gelang bestens. Der Männerchor aus der Becke war mit 32 Sängern zugegen und präsentierte sich zu den Instrumenten stimmgewaltig. Gerade die drei Lieder, die alle Mitwirkenden gemeinsam darboten, waren ein Hochgenuss.

So erklang zu Beginn „Dona nobis pacem“ von Wolfgang Amadeus Mozart von allen gemeinsam und zum krönenden Abschluss vor der Zugabe Gerhard Winklers „Chianti Lied“ und „Charascho Russiana“ von Harro Steffen. Immer wieder hatten die Mitwirkenden Solo-Auftritte. Für die Anhänger moderner Musik bot „Griechischer Wein“ von Udo Jürgens, dargeboten vom MGV Oese, „Da Capo di Hademare“ und „Café olé“ oder das von „Da Capo di Hademare“ präsentierte ABBA-Medley genau das richtige. Eine besondere Überraschung für die Konzertbesucher hielt „Da Capo di Hademare“ parat. Bei „Highland Cathedral“ sorgte Fabian Schoof von den 58th Scottish Volunteers Iserlohn mit seinem Dudelsack für Gänsehautfeeling.

Ein wahrlich tolles Gefühl war für alle Mitwirkenden zum Ende des Konzertes der langanhaltende Applaus des stehenden Publikums, das sich so auf seine Art und Weise für das eindrucksvolle Musikerlebnis bedankte.