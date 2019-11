Volker Schmitz ist neuer Vorsitzender der SGK.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Führungswechsel bei Sozialdemokraten

Die SPD-Landtagsabgeordnete Inge Blask ist nun auch stellvertretende Vorsitzende des SGK-Kreisverbandes. Die Sozialdemokratische Gemeinschaft für Kommunalpolitik (SGK) ist ein Zusammenschluss zur Unterstützung der SPD-Kommunalpolitik mit rund 220 Mitgliedern. In der vor kurzem stattfindenden Jahreshauptversammlung im Willy-Brandt-Haus in Lüdenscheid wurde zudem mit Volker Schmitz ein neuer Vorsitzender gewählt. Damit treten die beiden in die Fußstapfen des scheidenden Lutz Vormann, der aufgrund seiner schweren Erkrankung den Vorsitz abgab, und seiner Stellvertreterin Stefanie Kißmer, die sich ebenfalls verabschiedete. Der zweite Stellvertreterposten stand nicht zur Wahl und wird weiterhin von Karl Heinz Blasweiler aus Lüdenscheid bekleidet. Ronny Sachse aus Nachrodt-Wiblingwerde bleibt Geschäftsführer.