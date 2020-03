Ein italienisches Frühlingslied im Schneegestöber: Krasser konnte der Gegensatz am Sonntag nicht sein, wie so oft in diesen Corona-Zeiten. So stand Felix Schoof um 12 Uhr am geöffneten Fenster im ersten Stock des elterlichen Hauses an der Callerstraße und spielte auf dem Saxofon „L’ inverno è passato“ – der Winter ist vorüber, bald wird es Frühling sein. Der 16-jährige Musikschüler blickte auf leere Straßen und Schneeflocken, ließ sich aber nicht beirren. Einige Nachbarn werden das kleine Konzert gehört haben, wie auch an anderen Orten im Stadtgebiet. Applaus gab es von der Familie.

Zum zweiten Mal hatte die Musikschule ihre Schüler zum musikalischen Flashmob daheim aufgerufen. Bei der Premiere vor einer Woche hatten sich einige Gitarrenschüler und -schülerinnen mit dem Stück „Ode an die Freude“ von Ludwig van Beethoven auf ihr persönliches Konzert für die Nachbarschaft vorbereitet.

Noten werden onlinezur Verfügung gestellt

Aus Solidarität mit den durch das Coronavirus schwer getroffenen Menschen in Italien wählte die Musikschule diesmal als Durchhalteparole für alle das italienische Volkslied aus dem Tessin: „L’ inverno è passato“ aus. Die Noten wurden online zur Verfügung gestellt. Diesmal waren auch andere Instrumentalisten dabei. „Ich habe es einige Male durchgespielt“, berichtet Saxofonist Felix Schoof, dann war er wie seine Mitschüler bereit für das Konzert.

Mit der „Musik aus dem Fenster“ greifen Musiker die viel beachtete Initiative aus Italien auf. Sie wollen Solidarität zeigen und Freude verbreiten. Bundesweit setzen Musiker und Sänger meist sonntags um 18 Uhr ein Zeichen der Solidarität in der Corona-Krise. Die Hemeraner Musikschule hatte für 12 Uhr aufgerufen. Trotz der vorübergehenden Schließung des Schulgebäudes bietet die Musikschule weiterhin viele Unterrichte und Kurse online an.