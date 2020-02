Friseursalon wird „Secret Place“

Ein ungewöhnlicher Ort, gute Gespräche, interessante Predigten und schöne Musik: Das ist das Konzept der „Secret Place“-Veranstaltungen, die dreimal jährlich vom CVJM Deilinghofen, dem CVJM Hemer und den Hemeraner Kirchengemeinden ausgerichtet werden. Die Veranstaltungsreihe wurde 2017 im Rahmen der Jugendarbeit ins Leben gerufen und erfreut sich großer Beliebtheit. Ziel der „Secret Places“ ist es, dass Kinder und Jugendliche an einem besonderen Ort über Gott und die Welt nachdenken und ins Gespräch kommen. Hierbei wird versucht, das Thema Glauben mit dem jeweiligen Ort zu verknüpfen. So kamen die Kinder und Jugendlichen schon bei der Feuerwehr, im Rathaus, im Schuhgeschäft oder im Irrgarten des Sauerlandparks zusammen. In den vergangenen Tagen konnten sie auf der Internetseite des CVJM versuchen, ein Rätsel zu lösen, um herauszufinden, wo die nächste „Secret Place“-Veranstaltung stattfindet.

Des Rätsels Lösung amSonntag bekanntgegeben

Am Sonntagmittag wurde schließlich des Rätsels Lösung bekannt gegeben und verkündet, dass am Sonntagabend der Friseursalon Spieckermann in Deilinghofen der Veranstaltungsort sein würde. Dort wurden die Kinder und Jugendlichen von Simon Köser von der christlichen Sportmission empfangen, der sich vor seiner Predigt spontan dazu entschieden hatte, sich von Jens Spieckermann, dem Inhaber des Friseursalons, vor den Zuhörerinnen und Zuhörern die Haare schneiden zu lassen. Anschließend hielt er eine Predigt über die biblische Geschichte von Simson und übertrug diese auf Niederlagen und Siege im Alltagsleben. Aus der Predigt konnten die Zuhörer vor allem mitnehmen, dass sie im Leben zwar vor einigen Herausforderungen stehen werden, sich aber in guten wie in schlechten Zeiten an Gott wenden können.

Auch das Singen machte den Teilnehmerinnen und Teilnehmern viel Spaß, hierbei begleitete Andreas Obst vom CVJM die Kinder und Jugendlichen mit seiner Gitarre. Anschließend ließen alle gemeinsam bei Snacks und guten Gesprächen den Abend ausklingen. Die nächste „Secret Place“ Veranstaltung findet am 18. September statt. Der Ort wird natürlich noch nicht verraten, auf der Internetseite www.sp.cvjm-hemer.de wird es aber frühzeitig wieder ein Rätsel geben, um den nächsten „Secret Place“ herauszufinden. Jeder, der Lust hat teilzunehmen, ist herzlich willkommen, unabhängig davon, ob man getauft ist oder welcher Konfession und Glaubensrichtung man angehört.