Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Friedenslicht brennt in Ihmert und Mitte

Ihmert/Hemer. In den Heiligabendgottesdiensten in der Ihmerter Kirche und der Ebbergkirche wird das Friedenslicht aus Bethlehem verteilt. Möglichkeiten dazu gibt es an Heiligabend in Ihmert um 15.30 Uhr beim Familiengottesdienst mit Krippenspiel oder um 17.30 Uhr in der Christvesper. Auch in der Ebbergkirche wird um 23 Uhr das Licht, das aus der Geburtsgrotte Jesu in Bethlehem kommt, verteilt. Alle, die das Licht mitnehmen möchten, bringen bitte eine Kerze in einem windgeschützten Gefäß mit.