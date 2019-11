Fliegende „Schlüpper“ zum Auftakt

Es ist einer dieser Abende, an denen man sich zurücklehnt und ein Programm genießt. Ohne groß darüber nachzudenken, wie skurril teilweise das Geschehen auf der Bühne ist. Spaß haben, ohne Wenn und Aber, und einfach auch mal über ein paar Witze lachen, die eigentlich jeder schon hundertmal gehört hat. Am Samstagabend stehen mit Guido Fischer und Björn Jung zwei Künstler auf der Bühne, die es verstehen, ihr Publikum zu unterhalten. Ihr Programm: „Innen 20, außen ranzig“.

Perfekter Start in eine bunte Comedy-Show

Was braucht man, um einen guten Start hinzulegen und 150 Gäste, die schließlich mit großen Erwartungen ins Jugend- und Kulturzentrum gekommen sind, direkt mal auf seine Seite zu ziehen? Ganz einfach: Zwei Beutel mit Unterwäsche. Flugs werden die Beutel aufgerissen und die nicht wirklich schönen Exemplare, die sich sehr von sexy Höschen unterscheiden, ins Publikum geworfen. Die Gäste machen mit, das Gekreische ist groß, und der Spaß auch! Auf Kommando fliegen die „Schlüpper“ und Büstenhalter auf die Bühne, und alles wird von Guido Fischer mit dem Handy aufgenommen, um zu beweisen, dass die beiden Männer gefragt sind.

Die Themen des Abends in Hemer beschäftigen alle: Die Schwerkraft. Guido Fischer und Björn Jung schauen an ihren Körpern herunter, der Blick ein wenig nachdenklich: „Da hängt einfach alles!“ Pause. „Aber das ist auch gut so, sonst hätte man ja ständig einen dicken Bauch vor dem Kopp“, sagt Guido Fischer. Man ist Anfang 50, die Ernüchterung nicht nur wegen der Zahl groß: „Da sind Mängel festzustellen!“

In der Tat, sagt Guido Fischer, ich hatte auch mal Haare, während er auf seine Glatze deutet. „Ich war mal einer von euch!“ Mitleid gibt es vom Publikum nicht, eher ein wenig Schadenfreude, obwohl sehr viele in den Zuschauerreihen auch eine Fünf als erste Zahl haben. Der Trost auf Comedy-Ebene: „Glatze ist FKK auf höchster Ebene!“

Wer als über 50-Jähriger auf eine Ü 30-Party gehe, müsse sich auf einiges gefasst machen, vor allem auf viele schmerzvolle Kommentare der jüngeren Generation. „Der Elternabend ist oben“, und Fragen wie „Kommen die jetzt auch schon zum Sterben hierher?“ tun schon weh, zudem auf der Tanzfläche dann noch Begriffe wie „Mumienschubsen“ fallen.

Das Älterwerden ist ein Thema, das man gut auf humoristische Art und Weise beleuchten kann. So ändere sich auch das Sportprogramm im Alter. „Als ich das erste Mal Aqua-Gymnastik gesehen habe, dachte ich, da ertrinkt einer“. Erschreckend sei auch die Suche nach dem richtigen Radiosender. „Ich höre jetzt öfter WDR 4, und tatsächlich, da spielen die jetzt meine Musik“, so Björn Jung.

Heiterer Abend mitvielen Lachflashs

In dieser Art und Weise geht es munter durch den Abend, sehr zur Freude der Gäste, die es teilweise vor Lachen schüttelt und in einen regelrechten Lachflash verfallen. Die beiden Darsteller schlüpfen während der Vorstellung in verschiedene Rollen, erreichen das Publikum mit ihrem Humor.