Flicken aufL 683 bleiben noch länger

Ihmert. Durch die Auftragsvergabe des Rates für den Neubau der Ihmerter Straße zwischen Holmecker Weg und Tütebelle wird es ab 2020 vorangehen, auf eine neue Asphaltdecke zwischen Westig und Ihmerter Bach werden die Bürger aber noch länger warten müssen.

Nun hat die Hemeraner Landtagsabgeordnete Inge Blask (SPD) bei dem zuständigen Verkehrsministerium nachgehakt, wann die Stadt Hemer mit der so dringenden Sanierung der Landesstraße 683 rechnen könne. Die Antwort von NRW Verkehrsminister Hendrik Wüst (CDU) ist für viele Hemeraner wohl eher ernüchternd. Daraus ging hervor, dass die Bauvorbereitungen für die abschnittsweise Sanierung der Strecke derzeit laufen. Die Sanierung eines ersten rund 800 Meter langen Teilabschnitts soll im kommenden Jahr beginnen. Die Instandsetzung der gesamten Strecke könne sich laut Minister Wüst über zwei Jahre hinauszögern. Eine genaue Abwicklung sei jedoch abhängig von den in den Folgejahren zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln „Erhaltungsinvestitionen an Landesstraßen“, über die der Landtag jährlich neu entscheidet.

Ursprünglich war die Fahrbahndeckenerneuerung bereits für 2018 eingeplant gewesen, dann durch Straßen NRW auf unbestimmte Zeit vertagt worden. Stattdessen wurden Schlaglöcher geflickt.