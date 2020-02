Film über Gaddafi-ECD-Deal geplant

Es war nur eine kurze Episode in der langjährigen Geschichte, doch die Wogen der Empörung über den Sponsorenvertrag des Eishockey-Bundesligisten ECD Iserlohn mit dem libyschen Revolutionsführer Muammar al-Gaddafi und das einzige Spiel mit dem „grünen Buch“ auf dem Trikot schlugen 1987 hoch. Der Deutsche Eishockey-Bund hatte dem Klub mit sofortigem Lizenzentzug und den Spielern mit einer Sperre gedroht. Jetzt soll der Weifenbach-Gaddafi-Deal verfilmt werden.

„Wir hatten einen Film über den Nahen Osten in Vorbereitung, als wir eine Person trafen, die uns mehr oder weniger beiläufig von Heinz Weifenbach und seinen Gaddafi-Deal erzählt hat“, erinnert sich der Berliner Filmregisseur Konstantin Bock, wie und wann sein Interesse an der Person Heinz Weifenbach entfacht wurde. „Zusammen mit der Autorin Stefanie Schmitz recherchiere ich deshalb zur Zeit über den Sponsoring-Deal, den Heinz Weifenbach mit Muammar al-Gaddafi eingefädelt hat“, berichtet er.

An einem Wochenende hat sich der Berliner das Heimspiel der Roosters gegen Wolfsburg angeschaut. „Mein allererstes Eishockeyspiel“, ließ er wissen. Sonntags war er dann mehr als zwei Stunden im Eishockey-Museum „puck“ , wo er viele Unterlagen einsehen konnte, aber aufgrund der Informationsfülle beileibe nicht alles durchgelesen hat. „Stefanie Schmitz und ich kommen wieder. Das ist ja sensationell, was im Eishockey—Museum über Heinz Weifenbach zusammengetragen worden ist. Es war ein richtig guter Start für uns“, so der Regisseur.

Zur Oscar-Verleihungnach Los Angeles

Erst einmal geht es für ihn nach Los Angeles, wo er an der Oscar-Verleihung teilnehmen wird. Bei der Oscarverleihung vor einem Jahr stand Konstantin Bock selbst auf dem roten Teppich in Los Angeles. Auch wenn der nominierte Spielfilm der Libanesischen Regisseurin Nadine Labaki (geschnitten von Konstantin Bock, zweite Kamera vom gebürtigen Iserlohner Marco Müller) „Capernaum – Stadt der Hoffnung“ keinen Oscar gewann, nahm die Karriere dadurch weiter an Fahrt auf. Der Film schildert das Schicksal eines etwa 12-jährigen Jungen in den Elendsvierteln von Beirut. Mit zahlreichen Preisen wie den Jurypreis der Filmfestspiele von Cannes 2018 wurde der Film ausgezeichnet.

„Capernaum“ wird am Montag, 17. Februar, auch im Iserlohner Filmpalast gezeigt, Konstantin Bock wird per Skype ein Nachgespräch mit den Besuchern der Iserlohner Aufführung führen und den Film am Mittwoch, 4. März, um 20 Uhr im Palast Theater Menden persönlich vorstellen.

Nach seiner Rückkehr aus Los Angeles wird er nach Iserlohn reisen, um am Dienstag, 25. Februar, an einem Informationsabend des Fördervereins Eishockey-Museum teilzunehmen. Rechtsanwalt Ingo Graumann hat sich bereit erklärt, über die Weifenbach-Gaddafi-Zeit zu berichten, da er als Berater und Treuhänder für Heinz Weifenbach tätig war. Zudem ist Konstantin Bock im heimischen Raum auf Wohnungssuche, da er den März vor Ort verbringen wird und weitere intensive Gespräche über Heinz Weifenbach führen möchte. Interessierte Gesprächspartner können sich gerne melden unter konstantin-bock@gmx.de.

Konstantin Bock ist zuversichtlich, dass der Weifenbach-Film realisiert werden kann: „Wir sammeln viele weitere Informationen und werden dann das Drehbuch finalisieren. Dann werden wir spätestens Ende des Jahres unseren Vorschlag den Finanziers vorlegen. Das Thema ist einmalig und lässt sich auch gut umsetzen.“