Festlicher Abschluss für Tanztee 50+

Hemer. Der Seniorenbeirat der Stadt Hemer zieht insgesamt eine positive Bilanz zu der Veranstaltungsreihe Tanztee 50+. „Auch in diesem Jahr war der Tanztee, an jeweils zehn Sonntagen, sehr gut besucht“, heißt es in einer Pressemitteilung des Seniorenbeirats. Mit neuem DJ und zahlreichen Aktionen konnte der Tanztee an allen Veranstaltungen zusammen über 500 Personen eine Freude bereiten.

Der Jahresabschluss wurde, wie bereits im vergangenen Jahr, ganz weihnachtlich gefeiert. Nikolaus Emil Rumianek schaute beim Tanztee vorbei und sorgte für kleine Überraschungen. Schokolade und auch andere Weihnachtsgeschichte gab es für alle Anwesenden. Außerdem wurde beim Tanztee 50+ für den Kindergarten am Hammerscheid gesammelt.

Nächster Termin für den Tanztee ist am 12. Januar

Auch im kommenden Jahr findet der Tanztee 50+ an wieder jedem zweiten Sonntag im Monat statt. Ausnahmen sind die Sommerferien und der Muttertag. Der nächste Termin findet am Sonntag, 12. Januar, ab 14.30 Uhr im Jugend- und Kulturzentrum statt.