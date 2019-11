Hemer. Offenbar hatte der Täter extra den Moment abgepasst, als ein echter Pflegedienst die 77-Jährige besuchte.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Falscher Pflegedienstmitarbeiter bestiehlt Seniorin

Mit einer neuen Betrugsmasche hat ein unbekannter Täter am vergangenen Donnerstag gegen 7.45 Uhr an der Wenhagener Straße eine Seniorin bestohlen. Laut Angaben der Polizei bekam die 77-Jährige – wie jeden Morgen – Besuch von einem Pflegedienst. Kurz nachdem die Mitarbeiterin das Haus verlassen hatte, schellte es erneut an der Tür. Sie ließ den anderen „Pflegedienstmitarbeiter“ herein und kleidete sich im Bad an. Als sie aus dem Bad kam, verabschiedete sich der Mann mit dem Hinweise, dass die Kollegin von gerade einen Unfall gehabt habe und er gleich zurückkommen würde. Im Nachgang stellte die Seniorin fest, dass sie vom falschen Pflegedienstmitarbeiter bestohlen worden war. Offenbar hatte der Täter laut Polizei extra den Moment abgepasst, in dem der echte Pflegedienst die Seniorin besuchte. Der Täter wird als etwa 30 Jahre alter 1,80 Meter großer Mann beschrieben. Laut Polizei sprach er akzentfrei deutsch und trug eine dunkle Steppjacke. Hinweise zur Tat und zum Täter nimmt die Wache in Hemer unter 02372/90990 an.